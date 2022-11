Kolejne gwiazdy na Mystic Festival 2023. Kogo usłyszymy w gdańskiej Stoczni? [BILETY, DATA]

Mystic Festival 2023 - kolejne zespoły w składzie imprezy

The Hellacopters, Greg Puciato, Undeath i Bury Tomorrow wzbogacają program kolejnej edycji Mystic Festival.

Są The Hellacopters – jest zabawa! Zespół powstał w połowie lat 90. w Sztokholmie. Wiosną 2022 roku The Hellacopters wydali pierwszą płytę od 14 lat i każdy dźwięk na "Eyes of Oblivion" potwierdza, że wciąż mają to "coś". Na Mystic Festival zagrają swój pierwszy koncert w Polsce.

Grega Puciato poznaliśmy jako nieustraszonego frontmana The Dillinger Escape Plan, ale później okazało się, że to człowiek o wielu obliczach, by wspomnieć tylko grupy Killer Be Killed i The Black Queen, czy wspólne koncerty z Jerrym Cantrellem. Można jednak zakładać, że najwięcej prawdy o Gregu jest w jego twórczości solowej, w której eksperymenty idą pod rękę z czystym pięknem. Ten koncert będzie wielką przygodą.

Bury Tomorrow mają dla was porcję solidnych metalcore’owych kopniaków prosto w szczękę. Jak to celnie ujął recenzent Louder Sound, Brytyjczycy od niemal 15 lat "zgrabnie równoważą oszałamiające melodie z zaciskającą zęby brutalnością". Pierwszy singel z zapowiadanego na marzec siódmego albumu grupy – "The Seventh Sun" – zapowiada znowu to samo, ale jeszcze lepiej.

Undeath to kwintet z Rochester w stanie Nowy Jork, który oficjalnie zadebiutował raptem dwa lata temu, ale brzmi jakby wychowywał się w jednym grobie z Autopsy i Cannibal Corpse. Wystarczy sprawdzić ich koncertówkę sprzed kilku zaledwie tygodni – "Live… From the Grave" – by zakochać się w ich death metalu.

Przypominamy, że udział w festiwalu potwierdzili również Ghost, Gojira, Testament, Meshuggah, Behemoth, Exodus, Watain, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Voivod, Moonspell, Perturbator, Alcest, Primitive Man, Sleep Token, Carpathian Forest, Lord Of The Lost, Unleashed, Lucifer, Heriot i Soen.

Mystic Festival 2023 - data i bilety

Mystic Festival 2023 odbędzie się w dniach 7-10 czerwca 2023 roku w Gdańsku, na terenie Stoczni.

Obecnie w sprzedaży: