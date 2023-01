23 lipca w katowickim Spodku staniecie oko w oko z trzema gigantami thrashu na Triple Thrash Triumph. Gwiazdą wieczoru będzie Megadeth.

Megadeth wystąpi na polskim festiwalu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Megadeth wracają do Polski, by w katowickim Spodku zaprezentować materiał z ''The Sick, the Dying... and the Dead!', jak również stare, dobre hity. Ich koncert odbędzie się 23 lipca w ramach Triple Thrash Triumph, a nazwy pozostałych grup, które zagrają tego dnia poznamy już niebawem.

Megadeth to oczywiście Dave Mustaine, pierwsza gitara thrashu i jedyny w swoim rodzaju głos, ale jego towarzysze również są mistrzami w swoim fachu. Na drugiej gitarze partneruje mu Kiko Loureiro (wcześniej filar brazylijskiej Angry), a sekcja rytmiczna to basista James LoMenzo (widywany na scenie u boku m.in. Zakka Wylde’a) oraz perkusista Dirk Verbeuren (od Soilwork po The Devin Townsend Project). Razem tworzą jeden z najlepszych zespołów koncertowych we współczesnym metalu.

Megadeth zagra w Polsce w 2023. Gdzie kupisz bilety?

Bilety trafią do sprzedaży już w piątek, 3 lutego, o godz. 10.00. Będzie je można nabyć na stronie www.mysticcoalition.com (bilety kolekcjonerskie) oraz za pośrednictwem serwisu eBilet: www.ebilet.pl.

Organizatorem koncertu jest Mystic Coalition, sojusz firm o bogatym doświadczeniu na rynku koncertowym, festiwalowym i wydawniczym, w skład którego wchodzą Knock Out Productions, Mystic Production i B90. Mystic Coalition jest organizatorem gdańskiego Mystic Festival.