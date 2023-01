Pantera nie zagra na festiwalach w Niemczech. Najprawdopodobniej wiąże się to z incydentem sprzed kilku lat.

Powrót Pantery to jeden z najważniejszych newsów w metalowym świecie ostatnich lat. Do zespołu wrócili wokalista Philipa Anselmo i basista Rexa Browna, a towarzyszą im Zakk Wylde i Charlie Benante z Anthraxu. Zespół ma zaplanowany już szereg koncertów, m.in. również w Polsce, ale z listy występów może wykreślić dwa festiwale w Niemczech. Organizatorzy Rock am Ring oraz Rock im Park zdecydowali się na usunięcie z line-upu Pantery. Dlaczego podjęto taką decyzję?

Pantera usunięta z europejskich festiwali muzycznych. Dlaczego podjęto taką decyzję?

Pantera miała wystąpić latem na Rock am Ring oraz Rock im Park, ale tuż po ogłoszeniu występów kapeli pojawiły się głosy, że kapela nie powinna pojawić się w Niemczech. Zapewne chodzi o zachowanie Philipa Anselmo w 2016 roku na imprezie Dimebash, gdy wokalista miał pokazać nazistowski gest i wykrzyczeć "white power".

Odwołania koncertów Pantery w Niemczech chciała partia Zielonych podkreślając, że sprzeciwia się "promocji rasistowskiej i nieludzkiej ideologii na byłych terenach Nazistów" - imprezy odbywają się w Norymberdze.Ostatecznie organizatorzy poinformowali, że Pantera nie pojawi się na imprezach. Wyznali, że przez ostatnie miesiące rozmawiali z artystami, partnerami oraz fanami festiwalu i ostatecznie postanowiono, by usunąć Panterę z line-upu.

Pewnym jednak jest, że Pantera zagra w Polsce na Metal Hammer Festival, który odbędzie się 5 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Po raz pierwszy od ponad 20 lat będzie można na żywo usłyszeć materiał z kultowych płyt Pantery, które definiowały metalową scenę lat 90.