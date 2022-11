Takie wiadomości kochany! Zespół Pantera przyjedzie już w przyszłym roku do Polski.

Kowboje z piekła rodem zagrają na najnowszej edycji Metal Hammer Festival, który odbędzie się 5 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety w sprzedaży dostępne będą od wtorku, 29 listopada.

Pantera wystąpi na Metal Hammer Festival [DATA, MIEJSCA, BILETY]

To będzie najgłośniejszy powrót na koncertową scenę! Po raz pierwszy od ponad 20 lat będzie można na żywo usłyszeć materiał z kultowych płyt Pantery, które definiowały metalową scenę lat 90. Phil Anselmo i Rex Brown, a wraz z nimi setki tysięcy fanów na największych przyszłorocznych festiwalach, celebrować będą dzieła jednej z najbardziej wpływowych metalowych formacji na świecie.

Fot. materiały prasowe

Pantera zagra koncert w Polsce: Bilety w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

Płyta – 350/ 380 zł

Siedzące kat. 1 - 420 / 450 zł

Siedzące kat. 2 - 380 / 410 zł

Siedzące kat. 3 - 320 / 350 zł

Pantera to jeden z najbardziej utytułowanych i wpływowych zespołów metalowych wszech czasów. Ten bezkompromisowy kwartet, w składzie którego znalazł się wokalista Philip Anselmo, gitarzysta Dimebag Darrell, jego brat - perkusista Vinnie Paul i basista Rex Brown, odniósł sukces w latach 90. dzięki licznym złotym i platynowym albumom, wyprzedanym trasom koncertowym, dzikim występom na żywo i czterem nominacjom do Grammy.

Formacja nagrała 9 albumów studyjnych, wśród których znalazły się takie kultowe płyty, jak np. „Cowboys from Hell” (1990), „Vulgar Display of Power” (1992) czy „Far Beyond Driven” (1994). Czwórka z Teksasu nadal inspiruje rzesze kolejnych muzyków, jednocześnie zdobywając miliony szalenie oddanych fanów na całym świecie.