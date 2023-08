Pol’and’Rock: zbadano wątroby festiwalowiczów. Wyniki zaskakują

Na Pol’and’Rock, festiwalowicze tłumnie ruszyli do jednej ze stref, gdzie mogli zbadać swoją wątrobę. Wyniki okazały się zaskakujące. Kto jest zdrowszy? Kobiety czy mężczyźni?

Festiwal Pol’and’Rock za nami. Nie zabrakło dobrej muzyki, ciekawych gości i… pretekstu, by zadbać o zdrowie, a przynajmniej je skontrolować. Personel Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie w Strefie Pomorza Zachodniego przeprowadził badania wątroby 423 osobom, w tym 198 kobietom i 225 mężczyznom.

Chętni mieli możliwość przebadania się przez trzy dni, od czwartku 3 sierpnia do soboty 5 sierpnia. Mobilny gabinet czekał na terenie festiwalowej Strefy Pomorza Zachodniego i wykonać można było elastografię wątroby, czyli nieinwazyjne badanie, przypominające USG. Badanie daje możliwość odczytania stopnia włóknienia oraz stłuszczenia wątroby.

Przebadano festiwalowiczów. Jak wyglądały wyniki?

Zdecydowanie lepiej wyniki badań wyglądały u kobiet niż mężczyzn. Jak poinformował Tomasz Owsik – Kozłowski z wojewódzkiego szpitala, u 73 procent z nich nie stwierdzono stłuszczenia wątroby. Natomiast 20 procent miało stłuszczenie 1. lub 2. stopnia. Stłuszczenie 3 stopnia wykryto u 5 procent badanych, a stopnia 4. u 2 procent.

Wątrobę w gorszym stanie mieli mężczyźni. Brak stłuszczenia dotyczył 57 procent badanych. 1. i 2. stopień stwierdzono u 33 procent, 3. poziom u 6 procent a 4 stopień u 4 procent badanych.

U jednego pacjenta stwierdzono marskość wątroby. Mężczyzny diagnoza nie zaskoczyła, bo doskonale sobie zdawał z niej sprawy, jednak od kilku lat unikał lekarzy. Po wykonaniu badań w mobilnym punkcie miał obiecać, że odwiedzi specjalistę.

Badania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Niektórzy festiwalowicze na swoją kolej wytrwale czekali aż 3 godziny. Ci, którzy odwiedzili punkt, nie tylko zostali przebadani, ale także mogli dowiedzieć się, co przyczynia się do chorób wątroby, a są to m.in. nadużywanie alkoholu, niektórych leków i innych substancji toksycznych, otyłość, brak aktywności fizycznej, cukrzyca czy niewłaściwa dieta.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!