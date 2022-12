Red Hot Chili Peppers zapowiedział trasę koncertową w 2023, która wspiera wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen". Po niedawnej nominacji do nagrody Grammy za najlepszą piosenkę rockową „Black Summer”, zespół postanowił wyruszyć w 23-dniową światową trasę koncertowa, która rozpocznie się w środę 29 marca w BC Place w Vancouver. Kapela wystąpi również w Polsce. Sprawdźcie szczegóły.

Red Hot Chili Peppers zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Trasa koncertowa Red Hot Chili Peppers w 2023 roku odbędzie się tuż po największej, 40-dniowej trasie koncertowej zespołu, która obejmowała wyprzedane koncerty w takich miastach jak Londyn, Paryż i Los Angeles.

Zespół Red Hot Chili Peppers wystąpi również w Polsce. Kapela zaplanowała koncert na 21 czerwca 2023 na PGE Narodowym. Gościem specjalnym jest Iggy Pop.

Red Hot Chili Peppers w Polsce: Sprzedaż biletów

Bilety trafiają do sprzedaży od piątku, 9 grudnia o 10:00 na LiveNation.pl i redhotchilipeppers.com.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy: środa, 07.12 od godz. 10:00

środa, 07.12 od godz. 10:00 Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster: czwartek, 08.12 od godz. 10:00

czwartek, 08.12 od godz. 10:00 Bilety w sprzedaży ogólnej: piątek, 09.12 od godz. 10:00

Red Hot Chili Peppers udało się umieścić 2 albumy na szczycie list sprzedaży w tym samym czasie dzięki czemu stali się pierwszym od 17 lat zespołem rockowym, któremu udało się to osiągnąć. "Return of the Dream Canteen" zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Top Album Sales Chart (podobnie jak jego poprzednik "Unlimited Love" w kwietniu) i osiągnął #1 w wielu krajach na całym świecie. Oba wydawnictwa zostały wyprodukowane przez wieloletniego współpracownika Ricka Rubina.

