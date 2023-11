Bodycount i Sodom dołączają do Mystic Festival 2024

Bezkompromisowi Body Count, weterani z Sodom, metalcore’owi wizjonerzy z Crystal Lake oraz Lik, 100% szwedzkiego death metalu, przybywają na Mystic Festival 2024. Wcześniej potwierdzono występy m.in. Bring Me The Horizon, Machine Head oraz Bruce'a Dickinsona.

Mystic Festival 2024: Body Count dołącza do line-upu

W latach 90. łączenie metalu z rapem było konceptem świeżym i modnym, ale Body Count to wyjątek, bo choć na froncie mieli popularnego rapera, proporcje odmierzali zdecydowanie na korzyść wściekłego thrashu. Siła Body Count to przed wszystkim riffy Erniego C. i wokal oraz charyzma Ice’a T. A także bezkompromisowość, bo żeby zacząć pisać swoją historię od takiego numeru jak „Cop Killer” trzeba być nieustraszonym. Żeby po niemal trzech dekadach dostać Grammy – konsekwentnym. Body Count już zapowiadają nowy album „Merciless” – i tak, są również bezlitośni.

Mystic Festival 2024: Sodom wystąpi w Gdańsku

Od czterdziestu lat na wojnie, ale Sodom ani myślą o złożeniu broni i przejściu do rezerwy. To pionierzy, którzy pisali historię Wielkiej Czwórki Teutońskiego Thrash Metalu inspirując kolejne pokolenia hołdujących ekstremie artystów. Sodom nigdy nie zboczyli z kursu, choć zarazem zmieniali się i ewoluowali. „Obsessed By Cruelty”, „Agent Orange” czy „M-16” to przecież zupełnie inne płyty – ale wszystkie znakomite i wszystkie należą już do kanonu europejskiego metalu.

Mystic Festival 2024: Wystąpią Crystal Lake i Lik

Techniczna biegłość, nieskrępowana wyobraźnia i krystalicznie – nomen omen – czyste brzmienie to cechy, którymi pochwalić się mogą Crystal Lake. W 2023 roku kwintet z Tokio zyskał nowy głos, w postaci Johna Roberta Centorrino (eks - The Last Ten Seconds of Life) i rozpoczął nowy rozdział znakomitym singlem „Dystopia”, niezmiennie balansującym pomiędzy metalcore’em a progmetalem.

Kto zna album „Misanthropic Breed”, trzeci długograj w dyskografii Lik, doskonale kojarzy otwierający go krzyk bólu. Też tak będziecie śpiewać, jeśli podejdziecie pod scenę na koncert kwartetu ze Sztokholmu. To death metal w najczystszej postaci, kontynuacja dzieła zniszczenia zapoczątkowanego kiedyś przez Entombed czy Dismember. Zanim Lik pojawią się w Gdańsku powinna być już gotowa czwarta płyta, na pewno równie brutalna jak pozostałe.

Mystic Festival 2024: karnety

Mystic Festival 2024 odbędzie się w gdańskiej Stoczni w dniach 5-8 czerwca. W programie m.in. Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Satyricon, Accept, Biohazard, Chelsea Wolfe, Body Count, Sodom, Furia, Thy Art Is Murder, Life Of Agony, Leprous, Lord Of The Lost, Graveyard, High On Fire, Orange Goblin, Suffocation, Vio-Lence, Ithaka, Asphyx, Mysticum, Blackgold, Crystal Lake, Endseeker, Humanity’s Last Breath, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Lik, Ghøstkid i Sanguisugabogg.

Więcej informacji i bilety: www.mysticfestival.pl

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł

Karnety można nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna.