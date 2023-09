Strzelanina podczas koncertu. Wokalista Mötley Crüe musiał się ukryć

Podczas koncertu Vince’a Neila doszło do strzelaniny. Ludzie zaczęli uciekać, a muzykowi i jego zespołowi kazano się schować. Przeczytajcie, co dokładnie się wydarzyło?

Vince Neil jest dobrze znany fanom cięższego brzmienia. Znany jest przede wszystkim jako wokalista zespołu Mötley Crüe, jednak on sam podobnie jak wielu innych artystów występuje także solo. I to właśnie podczas jednego z jego koncertów doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Zespół został zmuszony przerwać koncert i schronić się w bezpiecznym miejscu.

Strzelanina w trakcie koncertu Vince’a Neila

W sobotę 23 września Vince Neil występował na Targach Stanowych w Oklahomie. W pewnym momencie w budynku położonym obok tego, w którym akurat odbywał się koncert, doszło do strzelaniny. O całym zdarzeniu Neil poinformował na drugi dzień w social mediach. Według jego relacji do niebezpiecznej sytuacji doszło przy końcówce koncertu. Ludzie zaczęli uciekać w popłochu, a jemu i jego zespołowi kazano ukryć się w szatni. Artysta podziękował wszystkim za okazane zrozumienie.

Jak podała policja, do strzelaniny doszło w wyniku konfliktu dwóch mężczyzn. Jeden z nich został postrzelony w klatkę piersiową i obecnie przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Zatrzymano podejrzanego. Nikt z uczestników nie ucierpiał.

Mötley Crüe kilka lat temu postanowili wrócić do koncertowania. Dodatkowo od kilku miesięcy coraz głośniej mówi się o nowym albumie grupy. Wiosną tego roku członkowie zespołu pokazali fotki ze studia nagraniowego. Dodatkowo basista formacji potwierdził, że mają w 100 procentach gotowe nowe utwory. Już niedługo, bo w październiku zespół będzie świętować 40-lecie wydania albumu. Z tej okazji do sprzedaży trafi reedycja jednej z najsłynniejszych płyt.

