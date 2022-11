Sprawdźcie, kiedy rusza sprzedaż biletów na koncert The Weeknd.

Diamentowy i wielokrotnie nagradzany artysta The Weeknd ogłosił nowe daty swojej trasy After Hours Til Dawn Tourna 2023 rok. Kolejny etap trasy rozpocznie się 10 czerwca w Manchesterze w Wielkiej Brytanii na stadionie Etihad, z przystankami w Europie i Ameryce Łacińskiej, po czym zakończy się w Santiago w Chile w Niedziele, 15 października na Estadio Bicentenario de La Florida.The Weeknd odwiedzi również Polskę. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

The Weeknd ogłosił koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Wokalista zaprezentuje się przed polską publicznością już w przyszłym roku. The Weeknd zagra 9 sierpnia 2023 na PGE Narodowym w Warszawie. Trasa jest uhonorowaniem albumu The Weeknd After Hours z 2020 roku (pochodzący z niego przebój „Blinding Lights” został nowym #1 na liście Billboard Hot 100 wszech czasów, wyprzedzając przebój Chubby Checker„The Twist” z 1960 roku), a także docenionego przez krytyków albumu Dawn FM, który ukazał się w styczniu 2022 roku.

Kaytranada Mike Dean dołączą do The Weeknd na wszystkich europejskich koncertach.

Fot. materiały prasowe

The Weeknd w Polsce: Sprzedaż biletów