W oczekiwaniu na polskie koncerty Rammsteina mamy dla Was coś ekstra. YouTuberzy lubią eksperymentować i nagrywać ciekawe covery - czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak kiczowaty przebój Britney Spears brzmiałby w wykonaniu Rammsteina? Odpowiedź na to jakże intrygujące pytanie zna YouTuber z kanału Moonic Productions. Wyszło naprawdę zacnie!

A gdyby Rammstein nagrał "Baby One More Time"? Internauci są zachwyceni "Utwór bardziej pasuje do nich, niż do Britney" [WIDEO]

Takie muzyczne eksperymenty lubimy. Hit "Baby One More Time" to piosenka dobrze znana osobom, które dorastały w latach 90. Chcąc, czy też nie, ten utwór znają nawet Ci, którzy gardzą muzyką pop i z własnej woli słuchają tylko gitarowego grania. Dlatego zaskakujące jest to, że popowa piosenka w wersji stylizowanej na Rammsteina brzmi naprawdę zacnie. Pod nagraniem coveru pojawiły się komentarze, ż kawałek pasuje bardziej do Rammsteina, niż do Britney. Przekonajcie się na własne uszy, czy rzeczywiście to prawda:

Oglądaj

Brzmi fajnie, prawda? YouTuber słynie z zaskakujących coverów i na jego kanale można znaleźć takie przeróbki, jak "Livin' on a Prayer" w stylu Slayera czy piosenkę Bjork w klimacie Linkin Park. Ma chłop wyobraźnię!

Rammstein zagra 2 koncerty w Polsce w 2023

Będzie gorąco i głośno! Zespół dwukrotnie odwiedzi Polskę i musicie po prostu tam być, bo show niemieckiej kapeli nie da się z niczym porównać. Rammstein wystąpi 30 i 31 lipca 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach promocji ostatniej płyty "Zeit".