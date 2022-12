Wokalista Yunglub zaśpiewał cover "We Are The Champions" Queen, który spodobał się bardzo gitarzyście zespołu. Gdy Brian May pochwalił młodego muzyka, wylała się na niego fala hejtu. W odpowiedzi na to, mistrz gitary porównał Yungbluda do Freddiego Mercury'ego.

Brian May broni młodego wokalistę i porównuje go do Freddiego: "To świetny wykonawca"

Yungblud stworzył cover dla Apple Music. Brian May postanowił udostępnić to nagranie pisząc, że zawsze przez przypadek można wpaść na coś, co wywołuje efekt "wow" i chce się zacząć obserwować profil tego artysty. Podsumował covery stwierdzając: "Z klasą".

Wielu fanów jest bardzo wymagających jeśli chodzi o wszelkie covery Queen i nie było zadowolonych z komentarza gitarzysty. Brian May jednak podszedł do całej sprawy z dystansem i co więcej - porównał młodego artystę do Freddiego, co na pewno zdenerwowało niektórych zagorzałych fanów jeszcze bardziej.

To wszystko otworzyło mi oczy, uśmiecham się patrząc na wszystkie te negatywne komentarze. Pamiętam dokładnie te same kpiny w stronę Freddiego, gdy zaczynał Queen. Jestem pewien, że osoba, która wywołuje takie reakcje, pozytywne oraz negatywne, jest świetnym wykonawcą.

Brian May ironicznie dodał, że jeśli ktoś musi się w taki sposób wyżyć to śmiało, jeśli w ten sposób poczuje się lepiej. Gitarzysta liczy, że reszta będzie mieć otwarte głowy i będzie chętnie poznawać nowe brzmienia.