Sztuczna inteligencja nas fascynuje oraz przeraża. Co rusz w sieci pojawią się piosenki, które nie są stworzone przez człowieka i ku zdziwieniu wielu słuchaczy, da się tego słuchać. Czy żywi muzycy mogą się czuć zagrożeni? Co więcej - czy przerabianie nagrań nieżyjących artystów stanie się popularne? Słuchając polskiej kolędy, którą "zaśpiewał" Freddie Mercury można się albo wzruszyć, albo przerazić.

Freddie Mercury "zaśpiewał" kolędę po polsku. Brzmi bardzo wiarygodnie [WIDEO]

Sztuczna inteligencja DIFF-SVC stworzyła utwór, w którym wydaje się nam, że słyszymy Freddiego Mercury'ego śpiewającego kolędę "Cicha Noc". Brzmi to naprawdę przekonująco - barwa głosu, maniera śpiewu, a nawet akcent wydają się być "prawdziwe".

Jeśli zatem znudziły Wam się świąteczne piosenki pokroju "Last Christmas" czy "All I Want for Christmas is You", to może warto w Wigilię odpalić Freddiego śpiewającego kolędę po polsku? Zawsze swoją playlistę można wzbogacić o świąteczny kawałek Queen "Thank God It's Christmas" oraz "zimową" piosenkę "A Winter Tale".