Brian May wspomina Freddiego i zdradza, za czym najbardziej tęskni

Śmierć Freddiego Mercury’ego przyniosła olbrzymią stratę nie tylko dla branży muzycznej, ale przede wszystkim dla jego bliskich. Brian May zdradził, czego najbardziej brakuje mu po śmierci brytyjskiego muzyka.

Freddie Mercury i zespół Queen na zawsze zmienili branżę muzyczną. Legendarny muzyk do dzisiaj uznawany jest zarówno wśród starszych jak i młodszych. Pamięć o nim jest wciąż żywa. Nie tylko chętnie wraca się do jego muzyki, ale także zgłębia ciekawostki na temat jego życia. Być może nie wszyscy wiedzą, ale muzyk urodził się pod zupełnie innym imieniem i nazwiskiem. O ile fani tęsknią głównie za jego muzyką, o tyle bliscy wciąż pamiętają, jakim człowiekiem był Freddie.

Jedną z takich osób jest Brian May, brytyjski gitarzysta i współzałożyciel zespołu Queen. Muzyk udzielił niegdyś wywiadu, który ukazał się na łamach „Tylko Rock” i „Teraz Rock”. Został zapytany o to, czego najbardziej brakuje mu po śmierci Mercury’ego. Oto co powiedział:

Brakuje mi jego postawy życiowej. Jego poczucia humoru. Jego niezwykłej siły. Jego umiejętności brania się z życiem za bary. Myślę, że to była jego wspaniała cecha. Dzięki niej stał się tym, kim był. Brakowało mu jedynie siły woli… Bardzo za nim tęsknie. Był kimś niezwykle zabawnym. Był kimś nieprzewidywalnym. Był też kimś bardzo ciepłym. Ogromnie troszczył się o nas. Chociaż dla innych nie miał aż tyle serca. Jeśli ktoś mu się naprzykrzał, po prostu wykreślał go ze swojego życia. - przyznał Brian May.

Freddie Mercury zmarł po długoletniej walce z AIDS. Wczoraj (5 września) obchodziłby swoje 77 urodziny. O jego chorobie świat dowiedział się dopiero dzień przed śmiercią. Prawdopodobnie o zdrowotnych problemach bliscy wiedzieli długo przed śmiercią. Freddie Mercury legendą pozostanie na zawsze i z pewnością stanie się nią również dla przyszłych pokoleń.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!