Jak naprawdę nazywał się Freddie Mercury? Używał pseudonimu z dwóch powodów

Po wieloletniej walce z AIDS, 45-letni Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku na zapalenie płuc mające związek z osłabieniem odporności. Kiedy dowiedział się o tym, że zachorował? Przyjmuje się, iż najpewniej miało to miejsce w 1987 roku. Genialny wokalista podzielił się tą informacją z wąskim gronem ludzi, a swój czas postanowił wykorzystać na tworzeniu muzyki. Oficjalne oświadczenie, w którym otwarcie powiedział światu o swych poważnych problemach zdrowotnych, ujrzało światło dzienne na dzień przed jego śmiercią.

Farrokh Bulsara to prawdziwa ikona muzyki

Freddie Mercury stał się legendą i na zawsze pozostanie w pamięci ludzi kochających muzykę. Niezwykle utalentowany artysta urodził się jako… Farrokh Bulsara, co miało miejsce 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Oczywiście zanim stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki brytyjskiej, wiódł całkiem zwyczajny żywot i uczęszczał do szkoły, która była prowadzona przez brytyjskie zakonnice. Niby mało ciekawy fakt, lecz to właśnie tutaj najprawdopodobniej skrywa się pierwszy element tajemnicy, związanej z jego nową godnością. Otóż we wspomnianej szkole nazywano go Freddiem.

Później cała rodzina Farrokha Bulsary podjęła decyzję o przeprowadzce do Londynu, a na Zanzibarze życie stało się znacznie cięższe (wybuchła rewolucja). Nowe otoczenie to nowe możliwości! Bulsara był zafascynowany zachodnim światem jeszcze przed wielką przeprowadzką, więc można powiedzieć, że zmiana była mu na rękę. Z czasem rozpoczął m.in. studia na wydziale grafiki, a zarabiał choćby jako sprzedawca w sklepie z używaną odzieżą.

W międzyczasie udało mu się poznać członków zespołu Smile, a swój w miarę poważny debiut muzyczny miał za sprawą grupy Ibex, która później zmieniła nazwę na Wreckage. Wspomniane przed chwilą Smile zaczęło się rozpadać, lecz ostatecznie zespół udało się uratować, a Farrokh Bulsara przekonał artystów, żeby przemianować grupę na Queen. Nazwa wydawała mu się królewska, a on zawsze lubił otaczać się wspaniałymi rzeczami!

Zmiana nazwy zespołu nie była jedyną rzeczą, która doświadczyła rewolucji. Farrokh Bulsara zabrał się również za swój własny wizerunek i przemianował się na Freddiego Mercurego. Mówiąc konkretniej, duże znaczenie w całym procesie miało napisanie piosenki „My Fairy King”, gdzie znajdują się słowa „Mother Mercury, look what they've done to me”. Podobno Freddie Mercury oznajmił, że chodzi o jego własną matkę. W jego oczach, zmiana nazwiska na Mercury była odpowiednia z tego względu, że to nawiązanie do rzymskiego boga, co pasuje do przyszłej gwiazdy muzyki. Z czasem Freddie Mercury faktycznie wypracował sobie wymarzony sukces i mógł poczuć się jak chodząca legenda. Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym, jaki był prywatnie Freddie Mercury.

