Ozzy Osbourne już nigdy nie wróci na scenę? Znany muzyk nie ma dobrych wieści

Ozzy Osbourne już nigdy nie wyjdzie na scenę? Zły stan zdrowia muzyka sprawił, że zaczęli martwić się o niego nie tylko fani, ale także koledzy z branży. Jeden z heavy metalowych wokalistów nie wróży Ozzy’emu powrotu do grania muzyki na żywo.

Ozzy Osbourne od pewnego czasu mocno narzeka na swoje zdrowie. Jakiś czas temu przeszedł operację usunięcia filtra z tętnicy, co było związane z występowaniem zakrzepów. Obecnie wokalista Black Sabbath dochodzi do siebie i mocno ubolewa nad faktem, że póki co musi skupić się na zdrowiu i na chwilę zapomnieć o muzyce.

Mocno zmartwieni fani mają nadzieję, że jeszcze będą mieli okazję usłyszeć występ muzyka na żywo. Ich optymizm natomiast studzi Udo Dirkschneider, niemiecki wokalista dawniej związany z Accept, a obecnie z U.D.O.

Ozzy Osbourne nie wróci na scenę?

W najnowszym podcaście „That Metal Interview” Udo Dirkschneider został zapytany o realną ocenę powrotu Ozzy’ego Osbourne’a na scenę. Niestety niemiecki muzyk nie miał dobrych wieści.

Moim zdaniem nie. Nie sądzę, że wróci. Myślę, że to już koniec. Ale to moja opinia. Nie wiem, czy wróci na scenę. - mówił muzyk.

Problemy zdrowotne sprawiły, że Ozzy został zmuszony do odwołania koncertu na festiwalu Power Trip, który zaplanowany jest na tegoroczna jesień. Artysta wydał oświadczenie, w którym przyznał, że nie zamierza grać koncertu jeśli nie jest w 100 procentach sprawny. "Książę Ciemności" zrezygnował również z innych koncertów na żywo.

W kwietniu w sieci pojawiły się zdjęcia Ozzy’ego i jego żony, podczas spaceru. Fotki mocno zaniepokoiły fanów. Jednak sam Ozzy w jednym z wywiadów zapewniał, że gdy tylko stan zdrowia pozwoli, wróci na scenę.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!