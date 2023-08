Britney Spears szokuje! Zaszalała przy muzyce Nine Inch Nails

W domowym zaciszu wcale nie musi być nudno, ponieważ istnieje wiele ciekawych pasji, którym można się oddać. Britney Spears, co zrozumiałe, ma doświadczenie ze światem układów tanecznych, a w ramach rozrywki postanowiła zaszaleć na rurze przy industrialnej muzyce, co udostępniła na swoim instagramowym profilu.

Taniec i gimnastykę z elementami akrobatyki można uznać za bardzo pozytywne i wymagające fizycznie hobby. Wiele kobiet się tym interesuje i należy podkreślić, że nie warto spłycać tematu samymi porównaniami do klubów ze striptizem.

Britney Spears słucha Nine Inch Nails?

Gwiazda muzyki POP napisała na Instagramie, że specjalną rurę do tańca kupiła sobie jakieś dwa dni temu, a teraz zabrała się za jej testowanie. Co ciekawe, zdecydowała się na podkład muzyczny, który dla wielu fanów może się okazać dużym zaskoczeniem.

Za muzykę do instagramowej wrzutki posłużyło „Closer” autorstwa Nine Inch Nails. Jedni powiedzą, że pasuje, a inni stwierdzą, że niekoniecznie. To co wydaje się pewne, to fakt, że Spears dobrze się przy tym bawi.

Na koniec przypominamy, iż Britney Spears miała trochę problemów w życiu prywatnym, w związku z czym powstał nawet głośny dokument o nazwie „Kto wrobił Britney Spears?”. Przedstawiono tam m.in. konflikt między Spears a jej ojcem. Jakiś czas temu gwiazda POP uwolniła się spod kurateli wspomnianego ojca, natomiast fani z całego świata nadal martwią się o jej samopoczucie.

