Gitarzysta Gorgoroth brutalnie napadnięty. Wydał oświadczenie

Roger Tiegs, czyli Infernus to gitarzysta norweskiego metalowego zespołu Gorgoroth, po jednym z festiwali, został napadnięty i pobity. Muzyk wydał oświadczenie na Facebooku, w którym pokrótce opisał sytuację. Niestety nie wskazał dokładnego miejsca ani okoliczności całego zajścia. Napisał, że atak miał miejsce po koncercie grupy w Bergen na festiwalu Beyond the Gates. Prawdopodobnie wydarzyło się to między 3 a 11 sierpnia.

Krótko po naszym koncercie w Bergen na festiwalu Beyond the Gates zostałem zaatakowany przez jakiegoś grubasa. Zostałem ciężko ranny i hospitalizowany z powodu dość skomplikowanej operacji. - pisał w social mediach muzyk.

Gitarzysta Gorgoroth pochwalił kolegów z zespołu

Oprócz tego Infernus pochwalił pozostałych członków ekipy i jak zapewnił, na jego prośbę grupa grała koncerty bez jego udziału. Teraz skupia się na powrocie do zdrowia, a powrót na scenę przewiduje dopiero pod koniec listopada.

Mój zespół, przyjaciele i załoga udali się zgodnie z moją wolą na festiwal Brutal Assault w Jaromer w piątek 11 sierpnia. Jestem bardzo dumny. Szacunek! Niektóre występy, jak mini trasa po Meksyku w październiku zostały odwołane. Najbliższy koncert odbędzie się w Drachten w Holandii, 30 listopada 2023 roku.

