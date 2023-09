Bruce Dickinson powraca z solowym albumem po 18 latach. Kiedy premiera?

Bruce Dickinson właśnie ogłosił wydanie swojego nowego, solowego albumu. To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów wokalisty Iron Maiden. Artysta długo kazał czekać na taką niespodziankę, ponieważ będzie to pierwsza od 2005 roku solowa płyta. Już teraz znamy więcej szczegółów.

Bruce Dickinson zapowiedział solowy album

Bruce Dickinson to jeden z najbardziej uznanych i wybitnych wokalistów heavy metalu wszech czasów. Muzyk od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Związany jest z zespołem Iron Maiden, jednak nie przeszkadza mu to w solowej karierze, do której właśnie wraca. Premiera solowego projektu wokalisty zaplanowana jest na pierwszą połowę 2024 roku za sprawą wytwórni BMG. „The Mandrake Project” to owoc ponownego spotkania artysty z wieloletnim współpracownikiem Roy’em Z.

Ten album był dla mnie bardzo osobistą przygodą i jestem z niego ekstremalnie dumny. Roy Z i ja planowaliśmy napisać i nagrać tę muzykę od wielu lat i jestem bardzo podekscytowany faktem, że wreszcie ludzie ją usłyszą. Jestem tym bardziej szczęśliwy, że niebawem ruszam w drogę z tym niesamowitym zespołem, który stworzyliśmy i powołaliśmy do życia. Planujemy zagrać tyle koncertów, ile to będzie możliwe, w tylu miejscach ilu się uda i dla tylu osób ilu tylko zdołamy! A co do “The Mandrake Project”.... niebawem wszystko zdradzimy! - wyjaśnił Dickinson.

Oprócz zapowiedzi płyty zostały także ogłoszone pierwsze koncerty z trasy koncertowej. Bruce Dickinson i jego zespół zagrają w Meksyku oraz Brazylii w kwietniu i maju 2024 roku.

Bruce Dickinson - The Mandrake Project Tour 2024:

18 kwietnia - Diana Theater, Guadalajara, Mexico

20 kwietnia – Pepsi Theatre, Mexico City, Mexico

24 kwietnial – Live Curitiba, Curitiba, Brazil

25 kwietnia – Pepsi On Stage, Porto Alegre, Brazil

27 kwietnia – Opera Hall, Brasilia, Brazil

28 kwietnia – Arena Hall, Belo Horizonte, Brazil

30 kwietnia – Qualistage, Rio De Janeiro, Brazil

02 maja – Quinta Linda, Ribeirao Preto, Brazil

04 maja – Vibra, Sao Paulo, Brazil

Kolejne daty ogłaszane będą na bieżąco.

