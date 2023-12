Bruce Dickinson z nowym singlem i teledyskiem. To zapowiedź siódmego albumu

Już za kilka miesięcy ukaże się „The Mandrake Project”, czyli siódmy w solowej karierze Bruce’a Dickinsona album studyjny. Będzie to prawdziwa gratka dla fanów wokalisty zespołu Iron Maiden. Tym bardziej, że to pierwsza od 2005 roku solowa płyta muzyka.

Bruce Dickinson prezentuje pierwszy singiel i wideo

Bruce Dickinson wczoraj w nocy zaprezentował klip do „ Afterglow Of Ragnarok”, czyli pierwszego singla, zapowiadający solowy album „The Mandrake Project”, który ukaże się 1 marca 2024 roku dzięki wytwórni BMG. Na płycie znalazło się dziesięć niezwykłych, pełnych niesamowitych pomysłów i porywających utworów, które Bruce Dickinson stworzył razem ze swoim wieloletnim współpracownikiem i producentem Royem Z. Płyta jest ciężka pod względem brzmienia i bogata w treść jeśli chodzi o warstwę muzyczną. Album jest urzeczywistnieniem wizji Bruce’a, której przygotowanie zajęło bardzo długo i która zawiera najlepsze w jego karierze wykonania wokalne.

Płyta została nagrana głównie w studio Doom Room w Los Angeles w USA. W nagraniach do “The Mandrake Project” wzięli udział: Roy Z w roli zarówno gitarzysty, jak i basisty, a także wirtuoz klawiszy Misterhia i perkusista Dave Moreno. Dwóch ostatnich znanych jest fanom Bruce’a z jego poprzedniej płyty “Tyranny Of Souls” z 2005 roku.

Utwór można było już usłyszeć na antenie Antyradia.

Oglądaj

Reżyserem klipu ‘Afterglow Of Ragnarok’ jest wielokrotnie nagradzany twórca Ryan Mackfall, autorem scenariusza jest sam Bruce Dickinson i uznany brytyjski pisarz Tony Lee (którego długa lista dzieł obejmuje m.in. 2000AD, DC i Marvel począwszy od Dr Who, Star Trek, do Spider Mana i X-Men). Film przedstawia Dr Necropolis - głównego wroga całego “The Mandrake Project”. Klip wprowadza także w przestrzeń, po której czytelnicy i słuchacze będą poruszać się w trakcie lektury mrocznego 8 stronicowego komiksu, który jako zapowiedź całej serii znajduje się w okładce 7 calowego singla.

“The Mandrake Project” będzie nie tylko płytą, ale także komiksem. To mroczna, dojrzała historia o władzy, jej nadużyciu oraz walce o tożsamość, w której tle kryje się naukowy i okultystyczny geniusz. Stworzona przez Bruce’a Dickinsona, ze scenariuszem Tonyego Lee, zilustrowana będzie przez niesamowitego Staza Johnsona dla Z2 Comics. Seria komiksów składać się będzie z 12 odcinków, w których będą trzy graficzne opowieści. Premiera “The Mandrake Project” zaplanowana jest na 17 stycznia 2024 roku. Bruce Dickinson wraz ze swoim niezwykłym zespołem zagra “The Mandrake Project” na żywo w trakcie trasy koncertowej, która odbędzie się wiosną i latem przyszłego roku.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!