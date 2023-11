Bruce Dickinson zagra w horrorze nawiązującym do ABBY! Co wiemy na temat filmu?

Bruce Dickinson zagra w horrorze. Film będzie nawiązywał do słynnego zespołu ABBA. Pracować przy filmie, będzie także syn legendarnego wokalisty i inni rockowi muzycy.

Bruce Dickinson wystąpi w horrorze. To nie pierwszy raz, kiedy wokalista zespołu Iron Maiden próbuje swoich sił w branży filmowej. Teraz wystąpi w ciekawej odsłonie produkcji o tribute bandzie zespołu ABBA.

Dickinson z Iron Maiden zagra w horrorze

Film będzie nosić tytuł „Bjorn of the Dead” i opowie o tribute bandzie ABBY. Tytułowy Bjorn to wokalista zespołu Abbatoir, który wraz z przyjaciółmi – Bennym, Anni-Frid i Agnethą tworzy muzyczną formację. Są oni fanami legendarnego zespołu. Wolny czas spędzają m.in. w domach spokojnej starości. Coraz częściej ich myśli krążą wokół zakończenia kariery. Postanawiają jednak jeszcze spróbować swoich sił i dać sobie szansę na rozkręcenie muzycznej kariery. Szansą dla nich staje się konkurs dla tribute bandów. Okazuje się jednak, że gdy przybywają na miejsce, rozpoczyna się Apokalipsa. Gdy członkowie konkurencyjnych zespołów zamieniają się w zombie, rozpoczyna się piekło.

Film ma charakter komediowego horroru. Scenariusz na podstawie pomysłu Adrew Prendergasta napisał syn Bruce’a Austin Dickinson, który będzie także koproducentem. Oprócz legendarnego muzyka Iron Maiden, w produkcji mają też pojawić się inni rockowi i heavy metalowi muzycy, jednak na ten moment nie podano dodatkowych nazwisk. Początek zdjęć zaplanowano na 2024 rok.

Bruce Dickinson niedawno ogłosił premierę swojego nowego, solowego albumu. Fani z radością przyjęli informację o nowym krążku, tym bardziej że jest to pierwsza od 2005 roku solowa płyta. Przyszły rok zapowiada się dla muzyka bardzo intensywnie, ponieważ oprócz pracy na planie filmowym, zaplanował także premierę albumu. Projekt ma ujrzeć światło dzienne na początku 2024 roku.

