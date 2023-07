Raperka oblana wodą na scenie! Wpadła w szał i natychmiast zareagowała

Życie gwiazdy z reguły uchodzi za coś przyjemnego i względnie łatwego, lecz prawda jest taka, że nawet podczas zwykłego występu na scenie, artystów mogą spotykać różne nieprzyjemności. Dobrym przykładem jest fakt, iż czasem fani rzucają w gwiazdy jakimiś przedmiotami lub usiłują je czymś oblać.

Coś takiego przytrafiło się amerykańskiej raperce Cardi B (Belcalis Marlenis Almanzar), która zaczynała karierę jako striptizerka, a później doświadczyła wybuchu popularności, co miało miejsce m.in. ze względu na jej instagramowy profil. W międzyczasie Cardi B wzięła też udział w reality show Love & Hip Hop: New York.

Cardi B została oblana wodą. Jej reakcja była natychmiastowa

Ciężko stwierdzić czy to prawdziwy fan raperki, lecz pewne jest to, że człowiek ten postanowił spłatać jej figla i z premedytacją oblał ją wodą, gdy ta była zajęta śpiewaniem. No właśnie… skoro już do tego przeszliśmy, to warto zwrócić uwagę na fakt, że muzyka wraz z wokalem nie zostały przerwane również wtedy, gdy artystka wpadła w furię i rzuciła swoim mikrofonem w złośliwego żartownisia.

Być może koncertowicz miał jakieś przeczucie i chciał sprawdzić, czy na imprezie faktycznie wykorzystano playback? Niezależnie od jego motywacji, takie zachowanie jest nieakceptowalne i nieuczciwe wobec gwiazdy oraz jej fanów, którzy chcą tylko posłuchać swojej ulubionej muzyki.

Cały ten incydent z Las Vegas zakończył się interwencją ochroniarzy, którzy zdołali opanować sytuację, odzyskać rzucony chwilę wcześniej mikrofon i prawdopodobnie doprowadzić atmosferę do szybkiego unormowania. Widać zresztą, że większości osób zupełnie to nie przeszkadzało.

