A Wy jak oceniacie Cleo w coverze "To tylko tango" Maanamu?

Podczas specjalnego koncertu z okazji 70. rocznicy TVP artyści wykonali sporo kultowych piosenek i nie zabrakło utworu Maanamu. Kawałek "To tylko tango" wykonała wokalistka Cleo, która zaśpiewała go "w duecie" z Korą. Występ mocno podzielił widzów, zaś media otwarcie skrytykowały ten cover pytając czytelników, czy "Kora przewraca się w grobie?". Na zaczepki odpowiedziała sama Cleo.

Cleo skrytykowana za cover Maanamu. Wokalistka odpowiedziała: "włożyłam masę serca w ten występ" [WIDEO]

Repertuar Maanamu do najłatwiejszych nie należy. Co więcej, postać Kory jest na tyle szanowana przez melomanów, że każdy cover jest naprawdę surowo oceniany przez fanów. Podczas koncertu TVP z okazji 70-lecia Cleo podjęła się wyzwania zaśpiewania "To tylko tango", który zaśpiewała "w duecie" z Korą ukazującą się widzom na telebimie.

Jednym ten duet bardzo przypadł do gustu, inni natomiast kręcili nosem. Cleo wrzuciła na swoje social media screena z wpisu portalu, który udostępniając swój artykuł napisał: "Myślicie, że Kora przewraca się w grobie po tym duecie?". Takie zdanie nie spodobało się Cleo, która stwierdziła: "Co chcieliście osiągnąć takim niemiłym wpisem? Włożyłam masę serca w ten występ i starałam się jak najlepiej okazać szacunek dla twórczości Kory." Przeczytajcie cały wpis wokalistki:

Kilkanaście godzin później Cleo napisała w kolejnym wpisie, że redakcja przeprosiła ją za te słowa: