Posłuchajcie singla ''Man In The Middle'' grupy Collage, który promuje najnowszy album kapeli.

Po ponad ćwierć wieku od wydania ostatniej płyty, warszawski Collage powraca z długo wyczekiwanym nowym albumem zatytułowanym ''Over And Out". Zespół zaprezentował dziś nowy singiel, utwór zatytułowany „Man In The Middle”. W utworze pojawił się wyjątkowy gość – gitarzysta zespołu Marillion, Steve Rothery.

Historia nowej płyty sięga roku 2013, gdy po wieloletniej przerwie w działalności muzycy najbardziej znanego składu Collage postanowili powrócić do czynnej działalności. Początkowo wyłącznie koncertowej, zwłaszcza że zbliżał się jubileusz 20-lecia albumu „Moonshine”. Jednak, oprócz koncertowego głodu, w końcu przyszedł także głód twórczy. Zbiegło się to ze zmianami w składzie.

Już przed powrotem na scenę rozeszły się drogi muzyków Collage i wokalisty Roberta Amiriana, którego zastąpił Karol Wróblewski. Z kolei w 2016 roku decyzję o rozstaniu podjął jeden z założycieli grupy, Mirek Gil. Jego miejsce zajął Michał Kirmuć. I to właśnie w tym składzie grupa rozpoczęła pracę nad utworami, które miały znaleźć się na pierwszym w nowym tysiącleciu albumie Collage. Szybko jednak okazało się, że przed zespołem pojawiło się kolejne wyzwanie. W obliczu odejścia Karola, grupa musiała znaleźć kolejnego frontmana. Wybór padł na dobrze znanego z zespołu Quidam, Bartka Kossowicza. Od tego momentu rozpoczął się nowy rozdział w historii Collage, którego efektem jest album „Over And Out”.

Na płycie utwór "Man in the Middle'' trwa aż 10 minut, ale powstała specjalna, radiowa wersja.

Oglądaj

Na płycie znalazło się zaledwie pięć kompozycji, ale o ile najkrótsza z nich („One Empty Hand”) trwa niespełna pięć minut, o tyle utwór tytułowy jest ponad dwudziestominutową piosenką. O ile od strony muzycznej „Over And Out” jest dziełem zespołowym, to już za stronę tekstową płyty odpowiadał wyłącznie Szadkowski.

Collage ''Over And Out": Tracklista