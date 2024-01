Czego Freddie Mercury bał się najbardziej? To jedna z najpopularniejszych fobii

Legendarny zespół Queen do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. Po utwory zespołu sięgają zarówno starsze jak i młodsze pokolenia. Zespół uważany jest za jeden z najpopularniejszych na świecie. Freddiego Mercury’ego też nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. Wierni fani nie tylko chcą słuchać jego piosenek, ale też wiedzieć jak najwięcej o jego prywatnym życiu.

Co było największym lękiem Freddiego Mercury'ego?

Freddie Mercury stał się ikoną i pozostaje nią do dzisiaj. Dla wielu artystów wciąż jest wielką inspiracją. Szokował i zachwycał. W jego życiu nie brakowało też skandali i hucznych imprez. Patrząc na jego życie, mogłoby się wydawać, że to typ osoby, która niczego się nie boi. Bo podczas gdy Freddie raczej niespecjalnie zważał na to, co myślą o nim inni ludzie, to lęk u niego powodowały… pająki. Może dla niektórych zabrzmi to absurdalnie, ale arachnofobia jest bardzo często spotykaną fobią, na którą cierpi mnóstwo osób.

Wieloletni partner wokalisty Jim Hutton w swojej książce „Freddie Mercury i ja” zdradził, że muzyk pająków unikał jak ognia, a samo patrzenie na nie było dla niego niezwykle stresującym i traumatycznym doświadczeniem. Kiedy dostrzegł w kącie nawet małego pająka, potrafił z krzykiem wybiec np. z łazienki. Mimo że panicznie się ich bał, to wykazywał względem ich dużą empatię. Otóż zawsze prosił Huttona, aby ten ich nie zabijał, tylko wynosił na zewnątrz.

Źródło: Antyradio/Zloteprzeboje.pl/„Freddie Mercury i ja” – Jim Hutton

