WOŚP 2024: Wiadomo, kto wrzucił do puszki 100 tys. zł. To znany youtuber [WIDEO]

Początkowo pozostawał anonimowy, teraz wiadomo, kim jest mężczyzna, który wrzucił do puszki WOŚP 100 tys. zł. To znany youtuber.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Polacy w tym roku okazali się być wyjątkowo hojni. Na ulicach polskich miast w niedzielę 28 stycznia spotkać można było mnóstwo wolontariuszy. Tego samego dnia przed północą podano, jak dużą kwotę udało się zebrać. Wiele wskazuje na to, że w tym roku padnie rekord i uda się pobić ten z 2023 roku.

Kim jest mężczyzna, który wpłacił na WOŚP 100 tys. zł?

Polacy podczas 32. Finału kolejny raz pokazali, jak wielkie serca mają. Puszki zapełniały się w ekspresowym tempie, a kwota na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rosła w zawrotnym tempie. W Krakowie do wolontariuszy podszedł starszy mężczyzna, który przekazał na WOŚP 100 tys. złotych. Początkowo pozostawał anonimowy. Niedługo potem postanowił się ujawnić. Do nietypowej sytuacji doszło w Krakowie na Rynku Głównym. To tam do wolontariuszy stojących z pieskami podszedł starszy mężczyzna z teczką w ręku. Poprosił o udanie się w bardziej ustronne miejsce. Wówczas przekazał 100 tys. złotych, dodając, że pieniądze zbierał trzy lata. Wolontariusze zaczęli przekładać banknoty do puszki. Suma była tak duża, że potrzebna była druga. Po przeliczeni pieniędzy przez sztab okazało się, że w jednej puszce było blisko 24 tys. zł, a w drugiej ponad 76 tys. złotych.

Mężczyzna podczas ofiarowania pieniędzy nie podał swojej tożsamości. Zrobił to nieco później w mediach społecznościowych. Okazało się, że za przebraniem starszego mężczyzny kryje się znany youtuber i influencer Budda. Na jego kanale na YouTube pojawił się filmik, ujawniający kulisy całej akcji – od charakteryzacji po przekazanie pieniędzy nagrane za pomocą ukrytej kamery.

To nie pierwszy raz, kiedy Budda pokazuje, jak wielkie ma serce. Kamil Labudda, bo tak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko, zasłynął filmami o tematyce motoryzacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono również na jego hojność. Wcześniej głośno było o tym, jak m.in. zostawił pod jednym z domów dziecka walizkę z pieniędzmi.

