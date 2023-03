Spotify jest już 10 lat na polskim rynku. Z tej okazji serwis podzielił się swoimi statystykami, z których wynika, że przez ostatnie lata Polacy najchętniej słuchali polskiej muzyki. Dowodem na to jest m.in. top lista artystów, którą wypełniają wyłącznie polscy twórcy.

Czego słuchaliśmy na Spotify przez ostatnie 10 lat? Na szczycie polscy artyści, a rock przeszedł do lamusa

Patrząc na statystyki można dojść do ciekawego wniosku - z roku na rok popularność polskiej muzyki wzrasta. W samym 2022 polskie piosenki na Spotify zostały odtworzone na świecie aż 17 miliardów razy, co stanowi imponujący wynik w porównaniu z 179 milionami odtworzeń na koniec roku 2013. W pierwszym roku działalności Spotify w Polsce na liście przebojów Top 100 znajdowało się zaledwie 5 utworów lokalnych twórców. W 2022 roku liczba ta wzrosła do 76.

Przyglądając się bliżej szczytom list popularności, w latach 2013-2017 najczęściej streamowanymi artystami w Polsce były zagraniczne gwiazdy, a dopiero w 2017 zaczęliśmy widzieć polskich twórców wśród Top 5 artystów roku. Punktem zwrotnym był rok 2018, kiedy to czterech z pięciu najczęściej streamowanych artystów na polskim Spotify stanowili Polacy: Taco Hemingway, Quebonafide, TACONAFIDE i Dawid Podsiadło. W pierwszej piątce najczęściej streamowanych polskich artystek ostatniej dekady znalazły się: sanah, Daria Zawiałow, Margaret, Young Leosia i Brodka.

10 najbardziej streamowanych artystów w Polsce od 2013 roku

Taco Hemingway Mata White 2115 Bedoes 2115 Quebonafide Lanek sanah Young Igi Malik Montana Żabson

Prawdziwy “boom” na polską muzykę rozpoczął się między 2017 a 2018 rokiem, kiedy liczba polskich piosenek na playlistach zwiększyła się z 9 do aż 43, i od tamtej pory sukcesywnie wzrasta. Coraz więcej polskich artystów jest również streamowanych poza Polską. Na 10 lat po starcie Spotify, utwory rodzimych twórców z edytorskich playlist serwisu są słuchane poza naszym krajem 700% częściej niż miało to miejsce w roku 2013.

Najczęściej streamowane utwory w Polsce od 2013 na Spotify

Mata, Pedro, francis - Kiss cam White 2115 - California Kizo - Disney Mata, Trooh Hippi – Szafir Sobel - Impreza Quebonafide, Duit, Zawiałow - BUBBLETEA Smolasty, francis, Pedro, Tribbs - Duże Oczy Tymek, Big Scythe - Język ciała Guzior, Favst - BLUEBERRY The Weeknd - Blinding Lights

Na przestrzeni ostatnich 10 lat gusta muzyczne Polaków bardzo się zmieniły. W momencie startu Spotify na polskim rynku najpopularniejszym gatunkiem muzycznym wśród Polaków był rock. Obecnie Polacy najchętniej wybierają polski hip hop i polski trap. Jeżeli jednak mowa o młodszym pokoleniu, podchodzi ono do muzyki z dużo większą swobodą, nie przywiązuje aż tak dużej wagi do daty wydania danego utworu czy klasyfikacji pod kątem gatunkowym.