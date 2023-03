Hologramy na koncertach stają się coraz popularniejsze, chociaż nadal wywołują spore kontrowersje. Fani są w stanie wydać spore pieniądze, by zobaczyć na scenie hologramy nieżyjących muzyków, ale niektórzy uważają, że zaprzecza to w ogóle idei koncertów na żywo. Oczywiście w związku ze śmiercią Chestera Benningtona również pojawiło się pytanie, czy może Linkin Park wróci do grania i skusi się na hologram zmarłego wokalisty. Mike Shinoda ma jednak jasną odpowiedź na to pytanie.

Linkin Park będzie grać z hologramem Chestera Benningtona? Mike Shinoda stawia sprawę jasno

Zapewne niejeden fan zapłaciłby niezłe pieniądze, żeby zobaczyć koncert Linkin Park z hologramem Chestera. Mike Shinoda jednak nie jest zachwycony tym pomysłem, o czym wspomniał podczas rozmowy w 94.5 The Buzz:

To jest coś przerażającego. Nawet jeśli nie mówimy o nas, jeśli nie mówimy o Chesterze, który jest... to jest bardzo wrażliwa sprawa (...). Ja w tym temacie mówię wyraźne "nie". Nie wchodzę w to.

Muzyk następnie odniósł się do koncertów z hologramami ABBY - a przypomnijmy, że muzycy ABBY żyją, ale nie zdecydowali się na trasę koncertową:

Muzycy ABBY są wciąż z nami, a jednak chcą zrobić to w ten sposób, bo zależy im, żeby przenieść się w czasie, gdy te piosenki były nowe i to był konkretny czas. Rozumiem to, ale to mi się nie podoba, nie kupiłbym osobiście biletu na coś takiego. Ale ludzie kupują i to jest ok.

Czas pokaże, co dalej z Linkin Park, który na razie skupił się na świętowaniu 20-lecia płyty ''Meteora" i z tej okazji wydał nowy-stary utwór "Lost", który pierwotnie nie trafił na album.