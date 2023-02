Edyta Bartosiewicz z nowym utworem ''OCNŚ''. Wzruszająca piosenka powstała w szczytnym celu [WIDEO]

Edyta Bartosiewicz zaprosiła do współpracy kilku świetnych muzyków - tak powstał nowy utwór ''OCNŚ''.

„OCNŚ (Odważny Całkiem Nowy Świat)” to wyjątkowy projekt sześciorga muzyków, chociaż na początku miał to być duet. Edyta Bartosiewicz zwróciła się do Marcina Wasilewskiego, pianisty jazzowego, z propozycją współpracy przy nagraniu nowego numeru. Od początku było wiadomo, że utwór powstaje w celu charytatywnym.

Muzycy spotkali się w studio, gdzie nagrali swoje partie instrumentalne. Za realizację odpowiadał Piotr Taraszkiewicz. Numer zapowiadał się bardzo interesująco i w pewnym momencie zrodził się pomysł, by zaprosić do współpracy kolejnych muzyków, aby nadać projektowi szerszy wymiar i większą nośność. Tak więc do dwuosobowego już składu dołączyli: Sławomir „Dżabi” Leniart (gitara, programming), Bodek Pezda (klawisze), Michał Grott (bas) oraz Max Psuja (bębny).

Utworowi dodatkowego wymiaru nadała intencja, z jaką powstawał. Muzycy uzgodnili, by wesprzeć nim Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo”, która w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności.

Z Leniartem i Pezdą Edyta współpracowała już wcześniej, przy produkcji albumu „Ten Moment” (2020), czy przy nagraniu „Egoistów” do filmu Mariusza Trelińskiego (2000). Michał Grott towarzyszy Artystce w nagraniach studyjnych oraz koncertach od 2001 roku. Max Psuja zaś to bardzo zdolny bębniarz, na którego Bartosiewicz wpadła całkiem przypadkiem gdzieś w internecie. Zaproponowała mu udział w projekcie, a on propozycję przyjął. Każdy dołożył więc swoją cegiełkę i tak z kameralnego, intymnego nagrania powstała całkiem zgrabna piosenka.