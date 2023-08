Elton John trafił do szpitala. Muzyk uległ wypadkowi na wakacjach

Elton John trafił do szpitala. Jego manager zdradził, jak się czuje i kiedy powinien wrócić do pełnej sprawności. Co dokładnie się stało? Przeczytajcie!

Media obiegła niepokojąca wiadomość na temat Eltona Johna. Muzyk trafił do szpitala tuż po tym, jak uległ wypadkowi podczas pobytu na wakacjach. 76-letni Elton John miał ulec nieszczęśliwemu wypadkowi w swojej willi w Nicei.

Elton John trafił do szpitala. Jak się czuje?

Jak podała stacja BBC News, Elton John w niedzielę 27 sierpnia uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w swojej willi na Lazurowym Wybrzeżu. Piosenkarz miał się poślizgnąć i przewrócić, co spowodowało, że doznał dotkliwych stłuczeń. Po przewiezieniu go do szpitala w Monako manager poinformował, że jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo i wkrótce piosenkarz wróci do pełnej sprawności.

Elton trafił do szpitala po tym, jak poślizgnął się wczoraj w swoim domu. Dziś rano po badaniach kontrolnych został natychmiast wypisany do domu, gdzie obecnie przebywa. - mówił manager gwiazdora w rozmowie z Daily Mail.

Miejmy nadzieję, że Elton szybko wróci do pełni sił. Artysta miał podobny incydent podczas wakacji w 2021 roku. Wówczas sytuacja była poważniejsza, ponieważ John musiał przejść operację.

Muzyk w przeszłości borykał się również z innymi poważnymi problemami zdrowotnymi. Na początku lat 70. zaraził się mononukleozą.

W 1999 roku wszczepiono mu rozrusznik serca, a w 2017 roku przeszedł operację związaną z rakiem prostaty.

Obecnie Elton John skupia się na swoim zdrowiu i wypoczywa w gronie najbliższych. W 2023 roku zakończył karierę występem w Sztokholmie.

