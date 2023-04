Grupa Greta Van Fleet wielkimi krokami zbliża się do premiery albumu "Starcatcher". Najnowszy singiel "Meeting The Master" to pierwsza zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa. Premiera płyty zaplanowana jest na 21 lipca 2023.

Greta Van Fleet z pierwszym singlem zapowiadającym nową płytę. Posłuchaj "Meeting The Master" [WIDEO]

Zespół na "Starcatcher" wykorzystuje energię i bezpośredniość swoich występów, kontynuując świetną passę ostatnich kilku lat. Takie podejście do nagrywania jest odejściem od skrupulatnego sposobu, w jaki stworzyli swój drugi album z 2021 roku, "The Battle at Garden’s Gate".

Zespół postanowił powrócić do korzeni. Nawet gdy patrzyli mocno w przyszłość, zdawali sobie sprawę, że szczególnie pociągają ich własne początki, gdy byli zdeterminowanymi nastolatkami, szlifującymi swoje brzmienie w garażu rodziców we Frankenmuth w stanie Michigan.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel zespołu zatytułowany "Meeting The Master" – utwór łączy bogate gitary akustyczne z tęsknym wokalem Josha, po czym przeradza się w klasyczny rock’n’rollowy hymn z majestatyczną gitarową solówką.

Produkcją zajął się zdobywca nagrody Grammy, Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Jason Isbell), który postawił na proste rozwiązania, pozwalając błyszczeć aranżacji.

Po ukończeniu większości płyty, zaprzestali nagrań i wyruszyli w światową trasę koncertową. Kiedy na początku 2023 roku przyszedł czas na ukończenie albumu, dołączyli do Cobba w jego rodzinnym Savannah w stanie Georgia. Zróżnicowane, ale i uzupełniające się osobowości członków zespołu Greta Van Fleet przyczyniły się do ich ogromnego sukcesu.

Są ulubieńcami rockowych stacji – mają pięć singli #1, sprzedali łącznie 3,5 miliona albumów i zgromadzili ponad 2,3 miliardy streamów. Greta Van Fleet ugruntowali już swój status młodych gwiazd rocka, sprzedając ponad milion biletów na całym świecie.