Hit Guns N’ Roses w zwiastunie nowego filmu animowanego [WIDEO]

Zespołu Guns N’ Roses raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Początki legendarnej grupy sięgają lat 80. Wówczas powstał zespół, którego sława trwa do dzisiaj. Utwory znane są nie tylko przez starsze pokolenia, ale także młodsze. Muzycy z Guns N’ Roses nie zwalniają tempa – ostatnio fanów zachwycili nowymi utworami. Dodatkowo poszli z duchem czasu i zaprezentowali teledysk stworzony przez sztuczną inteligencję. Teraz można ich usłyszeć w zwiastunie jednego z filmów animowanych.

Przebój Guns N’ Roses w zwiastunie filmu animowanego

Muzycy czy ogólnie całe zespoły często nie poprzestają tylko na koncertach. Ich utwory rozbrzmiewają np. w reklamach czy w filmach. Teraz jeden z hitów Gunsów możemy podziwiać w zwiastunie nowego filmu serii „Despicable Me”. Cała seria cieszy się sporą popularnością.

Minionki powracają i znów pokażą na co je stać. „Despicable Me 4” trafi do kin 3 lipca i już teraz doczekał się oficjalnego zwiastuna. Gdy tylko ukaże wam się początek, natychmiast usłyszycie kawałek „Sweet Child O’ Mine”. To trzeba zobaczyć.

