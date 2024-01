Guns N’ Roses z nowym teledyskiem. Został stworzony przez AI [WIDEO]

Legendarny zespół Guns N’ Roses zaprezentował światu teledysk do utworu „The General”. Do jego stworzenia wykorzystano sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja obecna jest w wielu branżach. Pomaga na różnych płaszczyznach, ale też potrafi przejąć obowiązki człowieka, a nawet go zaatakować. Temat AI bardzo mocno pojawia się także w branży muzycznej. Mimo że mocno dzieli artystów, to trzeba przyznać, że bez sztucznej inteligencji nie byłoby np. ostatniego utworu The Beatles.

Guns N’ Roses z teledyskiem stworzonym przez sztuczną inteligencję

Wielu artystów na samą myśl zastosowania sztucznej inteligencji w muzyce jest przerażona. Uważają, że to zniszczy prawdziwą muzykę. Inni twierdzą, że dzięki AI można zrobić wiele dobrego, martwi ich natomiast szybki rozwój technologii.

Guns N’ Roses na początku grudnia wydali nowy utwór „The General”, który postał w czasie sesji nagraniowych do albumu „Chinese Democracy”. Minęło 15 lat od wydania albumu. „The General” został jednak ukończony przez aktualny skład zespołu z udziałem Slasha i Duffa McKagana. Teraz grupa opublikowała teledysk do utworu, który został wyreżyserowany przez Daniela G Pottera, który specjalizuje się w tworzeniu filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Poniżej możecie zobaczyć efekt pracy.

Oglądaj Zobacz teledysk Guns N' Roses stworzony przez sztuczną inteligencję!

Źródło: Antyradio/YouTube

