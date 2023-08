Hipnotyzujący singiel Hope. Depeche Mode widzi w nich potencjał

Hope to niezwykle obiecujący zespół, któremu warto poświęcić trochę uwagi. Pierwszy singiel z ich drugiego albumu „Navel”, to całkiem klimatyczna muzyka oraz teledysk, którego oglądanie może być niemal hipnotyzujące. Wspomniany singiel to „Osmosis”, a zaintrygowane osoby zachęcamy do kliknięcia w poniższy materiał wideo.

Jeżeli „Osmosis” wpada wam w ucho, to przypominamy, że zespół został doceniony m.in. przez Depeche Mode, które wybrało ich do roli supportu podczas europejskiej trasy Memento Mori. Polscy fani doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Depeche Mode już wkrótce pojawi się na koncertach w Polsce, bo pierwszy występ odbędzie się 2 sierpnia 2023 roku w Warszawie, a w Krakowie Dave Gahan i Martin Gore zawitają 4 sierpnia 2023 roku.

Jakby tego było mało, 27 i 29 lutego 2024 roku legendarna formacja pojawi się w Łodzi na aż dwóch koncertach. Jednak wracając do tematu zespołu Hope, to jeśli jeden z najważniejszych zespołów muzyki elektronicznej, podjął decyzję o wybraniu ich na swój support, a w sieci można znaleźć liczne pochwały… coś musi być na rzeczy.

Hope robi dobre wrażenie

Berliński kwartet ociera się o świat muzyki dark indie, a wyczuwalny minimalizm połączony z głębokimi brzmieniami, przekłada się na wyjątkowe doznania. Warto dodać, że teledysk do „Osmosis” został stworzony we współpracy z brytyjską artystką, Emmą Critchley. To co widać na nagraniu, pochodzi z jaskini na Barbadosie. Wiele osób może się tu doszukać próby wciągnięcia w swego rodzaju izolację, która ujmuje swym pięknem i surowością.

W składzie grupy Hope jest Christine Börsch-Supan, Phillip Staffa, Martin Knorz, a także Fabian Hönes. Powinniście mieć okazję posłuchać ich m.in. w Warszawie i Krakowie, gdy będą działać w roli supportu dla Depeche Mode.

