Hulk Hogan rozczarowany zachowaniem Metalliki. „Nawet nie zadzwonili”

Hulk Hogan zdobył międzynarodową sławę. Głównie znany jest jako amerykański wrestler i aktor. Zagrał m.in. w „Rocky III”. Swego czasu Hulk próbował także swoich sił w muzyce, jednak ta droga niespecjalnie mu się udała. Mimo tego zapaśnik w 1995 roku wydał płytę „Hulk Rules”, na której zagrał na basie oraz zaśpiewał.

Myśli wokół muzyki wciąż krążyły i tak w 2002 roku, gdy świat obiegła informacja, że z legendarnego zespołu odszedł Jason Newsted a grupa poszukuje basisty, Hulk wpadł na pomysł nagrania taśmy i wysłania zespołowi do odsłuchu. Z pewnością oczami wyobraźni widział siebie stojącego na scenie przed tłumem ludzi obok Jamesa Hetfielda. Niestety jego marzenie do dzisiaj jedynie nim pozostało.

Hulk Hogan chciał współpracować z Metalliką

W wywiadzie dla „Full Send” wspomniał historię z Metallicą i rozczarowanie, jakie ogarnęło go zaraz po tym, jak zrozumiał, że nie ma co liczyć na choćby odpowiedź od zespołu.

Metallica szukała basisty. A niech mnie, mogę być w Metallice! Nagrałem im taśmę, wysłałem do zespołu, ale się nie odezwali. I tyle. Jestem Hulkiem Hoganem! Byłem mistrzem świata, a oni nawet nie zadzwonili! Nie wiem, czy ją w ogóle oglądali. Wiem, że potrafiłbym zagrać wszystko, co grają Stonesi. Mógłbym też zagrać prawie wszystko, co gra Metallica. Ale ich nowy basista zmiatał wszystkich z ziemi. Jest tak dobry! - mówił.

Plany Hulka były już kiedyś opisywane przez media, z tego też względu kilka lat temu odniósł się do tego wokalista Metalliki James Hetfield. Został zapytany o to, czy wie, że sam Hulk Hogan chciał dołączyć do zespołu, na co odpowiedział:

Naprawdę? Zdecydowanie nie!

A Wy, wyobrażacie sobie słynnego zapaśnika w roli basisty Metalliki?

