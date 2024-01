Jesteście gotowi? Hypnosaur prezentuje nowy singiel „Undead”

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, „Inwazja z Plutona” to jedna z pierwszych kompozycji Kombi i pierwszy zaśpiewany przez Hypnosaur utwór po polsku. Z kolei teraz zespół wraca do języka angielskiego i pokazuje swoje najcięższe oblicze w historii.

Przygotujcie się na „Undead”!

Hypnosaur prezentuje kolejny singiel, a możliwość sprawdzenia takich brzmień z reguły jest czymś ekscytującym i właśnie dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

Co ciekawe, w oficjalnej informacji znalazł się następujący komentarz: „Gdy utwór powstawał, w pierwotnym zamyśle miał być lekki, chwytliwy, w klimacie wręcz disco. Jednak podczas eksperymentowania z brzmieniem wyklarowało się coś cięższego…”. O takich rzeczach mówił Bartek Kulczycki, frontman zespołu.

Korzystając z okazji przypominamy również, że Hypnosaur zaprasza na koncerty:

28.01 Ostrołęka - WOŚP

03.02 Warszawa - Hydrozagadka - release party EP

13.03 Wrocław - Nietota

14.03 TBA

15.03 Poznań - Pod Minogą

Pamiętajcie o słowach wokalisty:

Undead jest o człowieku niezdolnym do odczuwania emocji. Ze względu na swoją przypadłość czuje barierę oddzielającą go od innych. Jeszcze na etapie demo, gdy utwór nie miał tekstu, Farf (bas) stwierdził, że w końcówce refrenu pasować będzie słowo „Undead”, czym zasiał w mojej głowie pomysł na tematykę.

Hypnosaur to warszawski zespół grający jurassic punka. Ich muzyka to rock and roll ze skandynawskim klimatem. W skład zespołu wchodzą: Bartosz Kulczycki – główny wokal i klawisze, Michał Siedlecki – chórki i gitara, Marcin Jastrzębski – bas, Marcin Szóstakowski – perkusja. Hypnosaur założony został w 2017 roku w Warszawie, a dwa lata później wydał EP „Illusion”, z kolei w 2022 roku wydał debiutancki album „Doomsday”.

Źródło: Antyradio/Informacja prasowa

