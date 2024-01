Lekarze wycinali mu guza mózgu, a on… grał na gitarze metalowe utwory [WIDEO]

Do nietypowego wydarzenia doszło w Sylvester Comprehensive Cancer Center na Uniwersytecie w Miami Miller School of Medicine. To tam podczas operacji usunięcia nowotworu mózgu odbył się ciekawy „koncert”. Lekarzom operującym przygrywał na gitarze pacjent.

Pacjent podczas operacji grał na gitarze

Christian Nolen to pacjent, który trafił do Sylvester Comprehensive Cancer Center na Uniwersytecie w Miami Miller School of Medicine w celu przejścia operacji usunięcia guza mózgu. Nolen podczas operacji mógł zapomnieć o spaniu. Miał niezwykłe zadanie do wykonania. Zespół specjalistów z oddziału neurologicznego poprosił go, aby złapał za gitarę i zaczął grać. Jak wyjaśnił dr Ricardo Komotar wszystko to było dobrze zaplanowane. Guz mózgu umiejscowił się w pobliżu miejsca, które kontroluje zdolność mówienia, rozumienia języka czy poruszania się. Aby uniknąć poważnego uszkodzenia mózgu, konieczne było, aby pacjent na czas operacji powstrzymał się od spania.

Christian miał problemy z lewą stroną ciała, zwłaszcza lewą ręką. Zauważył problemy ze zręcznością, które wpływały na jego umiejętności gry na gitarze

Podjęto więc decyzję, aby Christian podczas operacji nie spał tylko… grał na gitarze. To pomogło lekarzom, zwłaszcza w ostatniej fazie operacji.

[…] Kiedy kończyliśmy operację, zauważyliśmy, że funkcja jego ręki zaczęła się pogarszać ZDRADZIŁ KOMOTAR.

Guz stykał się z częścią mózgu, która kontrolowała ruchy dłoni. Na szczęście specjalistom udało się usunąć całego guza i nie uszkodzić przy tym ręki.

Christian Nolen, który podczas operacji wykonywał utwory takich zespołów jak Deftones czy System Of A Down przyznał, że do tej pory o tego typu zabiegach słyszał jedynie w różnych programach.

Oglądaj

Źródło: Antyradio/YouTube/Topguitar.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!