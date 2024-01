New Model Army wrzuca nowy singiel. „Coming Or Going” zachwyca

Zarówno fani New Model Army, jaki i po prostu miłośnicy dobrej muzyki, będą mieli chwilę przyjemności oraz powody do ekscytacji.

Wielu zgodzi się z tym, że jest to kultowa grupa, ważna dla okazałego grona muzycznych fanów. New Model Army powstało w 1980 roku w Bradford i zachwyciło świat m.in. takimi kawałkami, jak „Small Town England” i „Vagabonds”.

Jak donosi choćby Teraz Muzyka, wszyscy zainteresowani ludzie otrzymali możliwość zapoznania się z całkiem przyjemnymi brzmieniami. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że New Model Army wrzuciło do sieci nowy singel.

Posłuchaj „Coming Or Going”

Macie chrapkę na coś wpadającego w ucho? W takim razie polecamy wskoczyć na YouTube i odpalić sobie kawałek „Coming Or Going”, który promuje album „Unbroken”.

Oglądaj

Warto podkreślić, że „Unbroken” pojawi się na rynku już 26 stycznia 2024 roku, dlatego powinniście sobie to zaznaczyć w kalendarzach. Oczywiście sami artyści chętnie wypowiadali się o „Unbroken”, przy okazji zaznaczając, iż od samego początku prac zdecydowali, że ich numerem jeden przy miksowaniu będzie legendarny Tchad Blake: „Album brzmi tak jak my, ale znowu inaczej i został pięknie zmiksowany – jest pełny i dynamiczny”.

