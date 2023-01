Trudno sobie wyobrazić AC/DC z wokalem Iggy'ego Popa, ale do takiej współpracy mogło dojść, gdyby frontman zgodził się na współpracę. Muzyk obecnie promuje swój nowy album "Every Loser" i przy okazji rozmowy z "The New York Times" opowiedział ciekawostce o AC/DC.

Czy wiesz, że... Iggy Pop mógł dołączyć do AC/DC. Dlaczego odmówił?

Ciekawe, jak brzmiałby zespół AC/DC z ojcem chrzestnym punk rocka na wokalu. Świat muzyki zna takie historie, gdy znani muzycy łączyli siły i powstałe supergrupy były ciekawymi, muzycznymi eksperymentami. Iggy Pop nie zdecydował się na współpracę z AC/DC i po wielu latach wyjaśnił, dlaczego podjął taką decyzję. Jak cytuje muzyka.interia.pl jego wypowiedź w wywiadzie dla "The New York Times":

Wiele lat temu mieli managera - to był czas, kiedy jeszcze nie zreformowałem The Stooges - i ten facet zapytał mnie: "Czy jesteś zainteresowany dołączeniem do AC/DC, bo szukają wokalisty?" Przesłuchałem ich płytę i pomyślałem, że nie mieszczę się w tym klimacie. Nie to, że mi się nie podobało, wykonali kawał dobrej roboty. To było naprawdę bardzo staranne, ale nie byłem tym człowiekiem, którego potrzebowali

Iggy'ego Popa będziemy mogli zobaczyć już niedługo jako specjalnego gościa na koncercie Red Hot Chilli Peppers. Występ odbędzie się 31 czerwca 2023 na PGE Narodowym w Warszawie.