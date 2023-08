Jaką muzykę Rob Halford zabrałby na bezludną wyspę? Wskazał 5 płyt

Rob Halford z zespołu Judas Priest wytypował kilka albumów, które chętnie spakowałby na bezludną wyspę. Jesteście ciekawi? No to koniecznie przeczytajcie!

Udanie się na bezludną wyspę to marzenie wielu osób. Móc, choć na chwilę porzucić codzienne obowiązki i zrelaksować się bez obecności innych. Brzmi jak idealny wypoczynek, ale umówmy się – na dłuższą metę samotnie spędzany czas na wyspie w końcu się znudzi. Jednak, gdybyście kiedykolwiek wpadli na taki pomysł, koniecznie spakujcie kilka rzeczy, np. ulubioną muzykę.

Rob Halford na bezludnej wyspie. Jakie utwory by mu towarzyszyły?

Jakie dokładnie brzmienia będą odpowiednie na bezludnej wyspie? Oczywiście ciężkie. Wokalista Judas Priest, Rob Halford w wywiadzie dla „AXS TV”, został zapytany o to, co spakowałby gdyby miał udać się na taką wyspę. Halford wytypował pięć płyt, które z pewnością umiliłyby mu pobyt. Oto one:

Moim wyborem numer jeden musi być „Black Sabbath” zespołu Black Sabbath, który zapoczątkował wiele świetnych rzeczy w metalu. Na pewno jakiś album Jimiego Hendrixa, bo jestem niedoszłym gitarzystą i uwielbiam elektryczne gitary. Zapewne więc „Electric Ladyland” Jimiego Hendrixa. Koncertową płytę The Rolling Stones, „Get Yer Ya-Ya’s Out” z Madison Square Garden, która pokazuje energię tego zespołu. To jeden z najwspanialszych rock’n’rollowych zespołów, jakie istnieją. Przeskoczmy do bardziej współczesnych czasów. Wybierzmy coś agresywnego od Slayera. Wybiorę „Reign In Blood” ze względu na jego agresję i nieustępliwą intensywność. A na piątą płytę wybiorę coś bardziej intelektualnego, jeśli tak można nazwać Tool. Tool zawsze był dla mnie wielką przygodą, bo zabierają cię w niezwykłe miejsca i jest to świetna muzyka do słuchania na słuchawkach.

"Black Sabbath" - Black Sabbath "Electric Ladyland" - Jimiego Hendrixa „Get Yer Ya-Ya’s Out” - The Rolling Stones „Reign In Blood” - Slayer Tool

Postawilibyście na podobny wybór?

