Modelka oskarżyła publicznie Marilyna Mansona, bo "zmanipulowała" ją Evan Rachel Wood?

Chociaż pozew sądowy wytoczony przez Ashley Morgan Smithline przeciwko Marilynowi Mansonowi został oddalony w styczniu 2023 roku, to kobieta postanowiła zabrać publicznie głos w sprawie, dzieląc się garścią nowych informacji.

W oficjalnym oświadczeniu wystosowanym na łamach Billboardu, Smithline powiedziała, że jej oskarżenia nie były prawdziwe, a ona sama została "zmanipulowana" przez byłą narzeczoną Mansona, aktorkę Evan Rachel Wood, która jako pierwsza opowiedziała publicznie o domniemanych przestępstwach muzyka na tle seksualnym.

Jak czytamy:

Poddałam się presji ze strony Evan Rachel Wood i jej współpracowników, by oskarżyć pana Warnera o gwałt i napaść na mnie, co nie było prawdą. W końcu zaczęłam wierzyć, że te same straszne rzeczy, które podobno przytrafiły się pani Wood i innym, przydarzyły się również mnie.

Oświadczenie szybko skomentowali rzecznicy Wood, którzy nie zgodzili się ze słowami Smithline, twierdząc, że aktorka nigdy nie manipulowała modelką:

Evan nigdy nie wywierała presji, ani nie manipulowała Ashley. To Ashley pierwsza odezwała się do Evan, dzieląc się opowieściami o tym, co przeżyła. To niefortunne, że pogróżki, które Ashley otrzymała po złożeniu pozwu sądowego, sprawiły, iż postanowiła zmienić swoje zeznania.

Tak jak wspomnieliśmy, sprawa Smithline została umorzona, kiedy prawnik Jay Ellwanger postanowił zrezygnować z bycia jej adwokatem. Sędzia zaoferował wówczas kobiecie 90 dni na to, by znalazła nowych prawników lub przygotowała się do reprezentowania w sądzie samej siebie. Modelka nie spełniła tych kryteriów i sąd oficjalnie umorzył sprawę 3 stycznia 2023 roku.

Marilyn Manson od samego początku sprawy wszystkiemu zaprzecza. Uważa, że oskarżające go kobiety wszystko wymyśliły/wyolbrzymiły i przeprowadziły "skoordynowany atak" na jego osobę. Muzyk wyjaśnił, że zarzuty mają negatywny wpływ na jego muzyczną i filmową karierę, a przez otrzymywanie pogróżek wraz z żoną czują się zagrożeni.