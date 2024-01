Johnny Marr wpadł w furię. Chodzi o to, co Trump zrobił z jego piosenką

W zeszłym roku na wiecu politycznym w Dakocie Południowej zagrano piosenkę „Please, Please, Please Let Me Get What I Want”, a jeden z użytkowników X (dawniej Twitter) wrzucił krótkie nagranie do sieci. Przy okazji wspomniany użytkownik zostawił jeszcze komentarz, w którym napisał, że na wiecach Donalda Trumpa w 2024 roku, taka muzyka jest grana częściej, niż mogłoby się wydawać.

Johnny Marr jest wściekły

Być może ktoś uznałby to za mało istotną ciekawostkę, lecz jak zauważa m.in. serwis Loudwire, Johnny Marr jest wręcz wściekły. Furia w jaką wpadł objawiła się odpowiedzią, w której napisał:

Ahh tak, OK. Nigdy bym nie przypuszczał, że wydarzy się coś takiego. Uznajcie to g*wno za zakończone w tej chwili.

O sytuacji zaczęły informować serwisy z całego świata, a dodatkowo przypomniały również o tym, że w przeszłości przytrafili się także inni artyści, którzy akurat byli niezadowoleni z faktu wykorzystywania ich utworów na różnego rodzaju zgromadzeniach publicznych, które w jakiś sposób były powiązane z Donaldem Trumpem. The Guardian wymienia choćby: Adele, The Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, The Rolling Stones, Queen.

Cała sytuacja ma związek z poglądami politycznymi twórców muzyki, którzy np. nie chcą aby określone grupy korzystały z ich utworów, a dodatkowo chodzi również o to, że są to przykłady sytuacji, w których ich twórczość jest wykorzystywana bez odpowiednich pozwoleń.

Źródło: Antyradio/Loudwire/The Guardian

