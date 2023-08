Keanu Reeves i wielki powrót do muzyki! Dogstar już zachwyca

Keanu Reeves jest wszechstronnie uzdolniony i kochają go zarówno fani kina, jak i muzyki! Po dwóch dekadach można celebrować jego powrót do tworzenia w zespole rockowym Dogstar.

Zespół Dogstar ma w swoich szeregach prawdziwą gwiazdę ze świata filmu, a jest nią Keanu Reeves. Krótko mówiąc, aktor wraca do muzycznej przygody. Grupa Dogstar wyrusza w trasę, więc Reeves ponownie wykaże się jako ich basista.

Jesteśmy świadkami imponującej reaktywacji, bo najpierw grupa zapowiedziała pierwszy od dwóch dekad występ na festiwalu BottleRock, a później ogłosiła chęć wydania nowego albumu. Aktualnie Keanu Reeves gra ze swoimi przyjaciółmi na różnych festiwalach z USA, gdzie podobno fani mieli okazję usłyszeć także nieopublikowane wcześniej utwory.

Keanu Reeves nadal kocha muzykę

To dobry moment do podkreślenia faktu, iż Keanu Reeves nadal cieszy się wysoką popularnością w filmowym świecie, a za przykład może posłużyć choćby kochany przez wielu „John Wick”. To swego rodzaju stare, dobre kino akcji, lecz w trochę zaktualizowanym wydaniu. „John Wick” ma absurdalną fabułę i świetne sceny walki, a fani nadal czują niedosyt i chcą kolejnych części.

Innymi słowy, Reeves nie ucieka do muzyki w akcie desperacji, „bo z filmami już nie wychodzi”. Mamy tu najzwyklejszy w świecie przykład powrotu do ukochanego zajęcia, trochę zapomnianej pasji, która wciąż dostarcza masy radości.

Oglądaj

Reasumując, Dogstar wraca do występów, a do tego jeszcze w pocie czoła pracuje nad zupełnie nową muzyką. Na zachętę polecamy teledysk do nowego utworu o nazwie „Breach”.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!