Od roku nie wyrzucała śmieci. Właściciela aż zbierało na wymioty

Po co tracić czas na wyrzucanie worków ze śmieciami? Przecież można gromadzić je w mieszkaniu, a zaoszczędzone chwile przeznaczyć na… wpatrywanie się w ekran smartfona. Szokujące odkrycie miało sprawić, że właściciela zaczęło zbierać na wymioty.

Świat obiegają wstrząsające wieści na temat kobiety, która wynajmowała mieszkanie w miejscowości Qingdao w Chinach. Właściciel postanowił sprawdzić, co słychać w udostępnionym lokum, ale nie mógł się spodziewać aż tak koszmarnego widoku.

Sterty śmieci aż pod okna

Jak donosi m.in. New York Post, kobieta od co najmniej roku nie zdecydowała się na wyrzucenie gromadzonych nieczystości! Człowiek wynajmujący jej to mieszkanie nazywa się Xie, a jego relacja jeży włos na głowie.

Materiał wideo dokumentujący ekstremalną sytuację ukazuje miejsce, które można porównać do oceanu brudu i odpadów. Jakby tego było mało, z relacji Xie wynika, że na początku było zdecydowanie gorzej – najpierw zabrali się za sprzątanie, a dopiero po jakimś czasie postanowili nagrać wstrząsające odkrycie.

Sterty śmieci powoli zakrywały okna, a w środku nie było miejsca na postawienie choćby kilku kroków. Sprzątanie tego bałaganu zajęło długie godziny i łatwo sobie wyobrazić, iż zajmowanie się czymś takim może wzbudzać strach przed ewentualnym złapaniem jakiejś choroby.

Oglądaj

Spanie w tak niehigienicznym miejscu brzmi jak koszmar, lecz nie dla kobiety wynajmującej to mieszkanie. Wiele wskazuje, iż sama zdecydowała się żyć w taki sposób i najwyraźniej jej to nie przeszkadzało – nawet krótkie nagranie ze sprzątania pokazuje, że siedzi niewzruszona i patrzy w swój telefon.

Właściciel dał jej kilka dni na znalezienie nowego dachu nad głową. Z jego relacji wynika, że smród był nie do zniesienia i wręcz powodował odruch wymiotny. Na koniec warto zaznaczyć, iż tak szokujące zaniedbania, potencjalnie mogą być efektem jakichś problemów natury psychicznej, a nie tylko „zwykłego lenistwa”.

