Polish Metal Alliance to projekt Macieja Koczorowskiego z bydgoskiego zespołu Chainsaw. Pomysł na zespół pojawił się w czasie pandemii - muzyk zaprosił do współpracy rockowych i metalowych artystów, z którymi nagrał covery m.in. Metalliki czy Judas Priest. Do każdego nagrania zapraszani są różni muzycy i na pewno niejedna osoba będzie zaskoczona nowym coverem Pantery. Na wokalu bowiem pojawił się Krzysztof Zalewski, który powrócił tak naprawdę do swoich muzycznych korzeni. Internauci są zachwyceni jego wykonem.

Krzysztof Zalewski zachwycił coverem Pantery: "Czad i piekielny ogień" [WIDEO]

W najnowszym coverze Pantery oprócz Krzysztofa Zalewskiego możemy usłyszeć wokal Roberta Gajewskiego (Carnal), gitarzystów Marka Pająka (Vader), Jarka Chilkiewicza (zespół Piotra Cugowskiego i House Of Death) i Huberta Więcka (Banisher, Dieth), jak również na basie udziela się Tomasz Targosz (CETI, The Legacy), zaś na perkusji zagrał Piotr Szpalik (CETI, The Legacy, Orgasmatron).

Oglądaj

Pod nagraniem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy w stylu: "Jak zwykle czad i piekielny ogień", "Zalewski jest moc", "Anselmo jest jedyny w swoim rodzaju, ale Zalewski po raz drugi w tym kraju udowodnił, że można śpiewać Pantere, nie mająć Anselmo w dowodzie"

Mocniejsze brzmienia nie są wcale obce Zalewskiemu, bo biorąc udział w talent show "Idol" wokalista wykonywał m.in. covery Iron Maiden, Deep Purple czy Pearl Jam i to właśnie wykonanie utworu "Jeremy" dało mu zwycięstwo w programie. Kto wie, może pozytywne komentarze internautów pod nagraniem coveru Pantery zachęcą go, by przejść ponownie na ciemną stronę mocy i nagrać coś naprawdę ciężkiego.

