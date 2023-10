Kult zadziwia! „Na łódce w Oslo” to pokaz prawdziwej mocy

W jubileuszowym roku świętowania 41. rocznicy istnienia formacji, zespól przy współpracy z wytwórnią SP Records przygotował dla fanów mnóstwo atrakcji! Aktualnie sporo ekscytacji może być wynikiem tego, że najnowsza piosenka formacji jest pokazem mocy rockowego i gitarowego grania. Ponadto w informacji prasowej możemy wyczytać, iż może to być najmocniejszy tekst Kazika od dawna: „Czegoś takiego w jego wykonaniu jeszcze nie słyszeliście!”

„Na łódce w Oslo” bazuje na mocnym brzmieniu gitar, wyrazistej perkusji i dynamicznym wokalu. Fani powinni być zadowoleni m.in. z tego względu, iż krótko mówiąc ma to być powrót Kultu do rockowego grania. Dodatkowo, jak już było to podkreślane, muzyce ma towarzyszyć jeden z bardziej odważnych tekstów Kazika, który ostatecznie tak czy inaczej jest kojarzony z bezpośredniością oraz bezkompromisowością.

Tylko on ma odwagę, by coś takiego nagrać?

Pewna ciekawostka z informacji prasowej, to próba zwrócenia uwagi na to, że Kazik spowiada się słuchaczom ze swoich wad. Dlaczego takie coś w ogóle może mieć miejsce? Bo podobno tylko on ma odwagę, by coś takiego nagrać! Oczywiście finalna ocena należy przede wszystkim do słuchaczy, którzy z reguły są najlepszymi i przy okazji najbardziej surowymi krytykami.

Publikacje krążące po sieci mają przede wszystkim inspirować właśnie do tego, aby ludzie zabrali się za samodzielne sprawdzanie „Na łódce w Oslo”. Zachętą może być właśnie to, że artysta w sporej mierze cechuje się autoironią, dystansem oraz siłą, która wynika z wypowiadanych słów. „Na łódce w Oslo” jest jedną z trzech nowych kompozycji, która trafi na jubileuszowe wydawnictwo Kultu. Przypominamy, że Kult świętuje 41-lecie działalności, a zespół Kazika Staszewskiego ten szczególny okres świętuje nowym wydawnictwem, które jest pierwszą w polskiej fonografii specjalną, wieloczęściową edycją z kolekcjonerskim albumem – seria nosi nazwę KULT XLI.

Hospitalizacja Kazika

Trzeba nawiązać również do tego, że informowaliśmy o tym, iż Kult na Facebooku wspomniał o dwóch odwołanych koncertach – w Hamburgu i Berlinie. Te koncerty miały się wydarzyć kolejno 14 i 15 października. Niestety, ale doszło do ich odwołania i wyznaczenia nowych terminów, a powodem jest hospitalizacja Kazika. Muzycy nie zdecydowali się na podanie szczegółów, lecz przynajmniej zdradzili, że jego stan jest stabilny.

Stan Kazika jest stabilny ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach.Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a Was drodzy prosimy o cierpliwość i zrozumienie.

O wszystkim informowaliśmy w publikacji: Kazik trafił do szpitala. Kult odwołał koncerty i poinformował o stanie zdrowia muzyka.

