Kultowy utwór z miliardem wyświetleń na YouTubie. To 8. piosenka z lat 80., której to się udało!

Mamy kolejny wielki przebój, który dołączył do elitarnego grona "Billion Views Club", w którym już są piosenki takich twórców, jak m.in. AC/DC, Guns N' Roses, A-ha, System of a Down czy Linkin Park. Tym razem wynik miliarda odsłon na YouTubie osiągnął słynny utwór z lat 80.

Miliard wyświetleń na YouTubie to naprawdę niezły wyczyn! Ostatnio pisaliśmy, że Scorpions z utworem "Wind of Change" ustanowił ten rekord. Teraz natomiast kultowa piosenka George'a Michaela również dołączyła do "Billion ViewS Club". Mowa o utworze "Careless Whisper" i jest to 8. przebój z lat 80., który osiągnął taki wynik! Posłuchajmy zatem kolejny raz tę świetną balladę, którą zna dosłownie każdy.

Co ciekawe, "Careless Whisper" ukazał się na albumie Wham! "Make it Big" z 1984 roku, ale w Wielkiej Brytanii był promowany jako solowy utwór George'a Michaela. Pomysł na piosenkę pojawił się w głowie wokalisty, gdy miał 17 lat. W wieku 21 lat otrzymał za ten utwór nagrodę Ivor Novello Songwriter Award i stał się najmłodszym kompozytorem, który otrzymał takie wyróżnienie.

Pierwszym utworem z lat 80. który dostąpił zaszczytu dołączenia do "Billion Views Club" był numer Guns N' Roses "Sweet Child O' Mine". Piosenkami, które z tego okresu również mogą pochwalić się wynikiem mln wyświetleń na YouTubie są utwory "Take On Me" A-ha, "Billie Jean" Michaela Jacksona, "Never Gonna Give You Up" Ricka Astleya, "Girls Just Want To Have Fun" Cyndi Lauper, "The Final Countdown" Europe czy "Every Breath You Take" The Police.