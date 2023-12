Dlaczego Lamb of God zmienili nazwę? Wcześniejsza mogła obrazić wierzących

Nie każdy będzie o tym pamiętał, zatem przypominamy, iż pierwotna nazwa zespołu Lamb Of God brzmiała całkowicie inaczej! Grupa zaczęła funkcjonować pod nazwą Lamb Of God dopiero od 1999 roku, a wcześniej muzycy określali się mianem… Burn The Priest.

Zanim przejdziemy dalej, chcemy wspomnieć o innych ciekawostkach na temat zespołu! Kiedyś wokalista Lamb Of God opowiedział, dlaczego zawdzięcza życie Hetfieldowi. Innym razem donosiliśmy o youtuberze, który wykonał cover Lamb of God strzelając z karabinu.

Co było przyczyną zmiany nazwy?

Nie ma wątpliwości co do tego, że Lamb Of God to legendarny zespół. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię ich nazwy, to zajął się nią m.in. serwis Loudwire, w którym zwrócono uwagę na jedną z wypowiedzi Chrisa Adlera dla RoughEdge.

Były perkusista miał zaznaczyć, że jedną z rzeczy motywujących do zmiany nazwy był fakt, iż grupa spotykała się ze sporą dozą krytyki („We took a lot of flak for the name Burn the Priest”). Jednak temat jest odrobinę bardziej złożonym, bo Adler zauważył, że oczywiście kontrowersyjna nazwa w postaci Burn The Priest to coś, co wiązało się z dodatkową promocją i przyciąganiem uwagi innych ludzi. Muzyk stwierdził, że Burn The Priest ostatecznie musiało dawać więcej pozytywów!

Ważne jest jednak to, iż nazwa w takim stylu wpływa na… bycie postrzeganym w kategoriach black metalowych. Grupa nie chciała dać się przez to zaszufladkować, bo artyści byli zainteresowani znacznie szerszym spektrum muzycznym. To właśnie tego typu wada związana z nazwą Burn The Priest okazała się najbardziej bolesna.

Podsumowując, owszem, nazwa Burn The Priest to kontrowersje, ale też pewnego rodzaju ograniczenia i mimo wszystko ryzyko urażenia niektórych ludzi. Lamb of God jest zdecydowanie bezpieczniejszą opcją i pozwala uniknąć przesadnego zaszufladkowania.

Źródło: Antyradio/Loudwire

