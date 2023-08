Niewidoma piosenkarka podbija „Mam talent”. Rośnie nowa gwiazda?

Owacje na stojąco i pochwały od jurorów! Właśnie tak zakończył się występ uczestniczki programu „America’s Got Talent”. Kto wie, może nawet wygra tegoroczną edycję? Wiele wskazuje na to, że znajduje się na dobrej drodze.

Oglądaj

„I Wanna Know What Love Is” zespołu Foreigner okazało się być strzałem w dziesiątkę. Wykonanie Lavender Darcangelo było wyjątkowo dobre i zachwyciło publiczność oraz sędziów. Magiczny występ nie jest dziełem przypadku, ponieważ dziewczyna wyjaśniała już, że w pewnym sensie za dziecka bardziej interesowało ją śpiewanie, niż mówienie. W związku z tym podczas swojej pierwszej wizyty w amerykańskim „Mam talent” powiedziała, iż śpiewa od trzeciego roku życia, a mówić zaczęła mniej więcej od czwartego.

Lavender Darcangelo skradła serca publiczności

Wiele osób kibicuje Lavender Darcangelo również z tego względu, że podjęła się uczestnictwa w „America’s Got Talent” mimo swych życiowych trudności. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zdiagnozowano u niej autyzm, a jakby tego było mało, jest osobą niewidomą. Los uśmiechnął się do Lavender Darcangelo w chwili, gdy została adoptowana przez swoich nowych rodziców.

Oglądaj

Darcangelo podzieliła się także jednym ze swoich marzeń. Gdyby miała taką możliwość, najchętniej doprowadziłaby do zbudowania szkoły dla dzieci, w której tworzy się klasy w oparciu o to, czym najbardziej interesują się uczniowie. Innymi słowy, dziewczyna chciałaby, żeby dzieci mogły skupić się na nauce tego, czego są naturalnie ciekawe.

Występy niewidomej wokalistki zdobywają serca tłumów z całego świata, a także jurorów. W tej chwili Darcangelo jest naprawdę mocną zawodniczką i wygląda na to, że ma spore szanse na karierę w branży muzycznej.

