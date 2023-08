Straszne odkrycie. Policja uratowała kobietę przykutą do podłogi [WIDEO]

Świat to szalone miejsce, a za przykład może posłużyć fakt, że policjanci musieli zainterweniować w jednym z domów, gdzie kobieta została przykuta łańcuchem do podłogi.

Sąsiedzi słyszeli krzyki, więc zaniepokojeni zdecydowali się wezwać policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że cały parter jest zabarykadowany i przedostanie się do wnętrza nie będzie łatwe.

W końcu policjanci zwrócili się do stojących nieopodal gapiów i zapytali, czy ktoś ma w domu drabinę. Kiedy udało się ją przetransportować na miejsce interwencji, funkcjonariusz rozpoczął proces wchodzenia na piętro.

Szokujące nagranie z policyjnej kamerki

Louisville to największe miasto stanu Kentucky, lecz wśród jego mieszkańców trafił się ktoś naprawdę nieobliczalny. Gdy tylko policjant zdołał wejść na górę, zobaczył wybite okno, a chwilę później usłyszał głos przerażonej kobiety.

Roztrzęsiona dziewczyna znajdowała się w zapuszczonym pomieszczeniu, które było jej więzieniem. Płakała i błagała o pomoc, a funkcjonariusz zabrał się za szybkie rozeznanie w sytuacji. Okazało się, że kobieta została dosłownie przykuta do podłogi, ma łańcuch na szyi, a wszystko jest zabezpieczone kłódką.

Oglądaj

Policjant szybko dopytał, czy w tej chwili na pewno nie ma tu innych osób. Następnie udało mu się znaleźć toporek, który wykorzystał do zniszczenia łańcucha i tym samym mógł uwolnić przerażoną dziewczynę. Samo nagranie jest szokujące, ale dalsze ustalenia związane z incydentem są równie niepokojące.

Zagraniczne media donoszą, że oprawcą kobiety jest 36-letni Moises May. Tego dnia mężczyzna pokłócił się z dziewczyną i zachowywał się wobec niej agresywnie. Według ustaleń, miał przytrzymać ją w łazience i siłą zgolić część jej włosów z głowy, do czego posłużyła mu maczeta.

Później oprawca uderzył kobietę, co skończył się jej ucieczką z domu. Mimo tych szokujących doświadczeń, dziewczyna postanowiła zaryzykować i wrócić do nieruchomości w celu zabrania swoich rzeczy. To właśnie wtedy Moises May uwięził ją w środku.

Oglądaj

Oprawca wyjaśnił kobiecie, że przecież wcześniej ją ostrzegał, więc dzisiaj dostanie nauczkę. Miał pzypomnieć, że kiedyś tłumaczył, iż ucieczka z domu zakończy się tym, że ją po prostu zabije. Później znowu zaczął ją bić. Odebrał jej telefon, jeszcze raz podkreślił, że planuje ją zabić i wyszedł z domu. Kobieta wykorzystała ten moment do wybicia okna i wołania o pomoc. Gdyby sąsiedzi to zignorowali, cała sytuacja mogłaby się zakończyć znacznie gorzej.

