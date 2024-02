Lider The Beach Boys zostanie ubezwłasnowolniony. Cierpi na poważną chorobę

W styczniu tego roku legendarny muzyk Brian Wilson stracił ukochaną żonę i menadżerkę. Prywatna sytuacja pogłębiła jego zmagania z chorobą. Rodzina artysty przekazała, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Bliscy podjęli decyzję – amerykański muzyk zostanie objęty kuratelą.

Legendarny muzyk walczy z poważną chorobą

Rok 2024 dla Briana Wilsona znanego jako lidera legendarnego zespołu The Beach Boys nie rozpoczął się dobrze. Na początku stycznia stracił żonę, a teraz zagraniczne media informują, że rodzina podjęła decyzję odnośnie objęcia go kuratelą. Wszystko przez wzgląd na jego pogarszający się stan zdrowia. Brian Wilson nie jest w stanie sam o siebie zadbać. Od wielu lat zmaga się z szeregiem poważnych schorzeń m.in. chorobą dwubiegunową i zaburzeniem schizoafektywnym. Przez wiele lat opiekowała się nim ukochana żona. Gdy jej zabrakło, rodzina poinformowała, że stan amerykańskiego wokalisty znacznie się pogorszył. Bliscy przekazali, że cierpi również na demencję. W związku z tym podjęto odpowiednie kroki. Wilson ma trafić pod opiekę wieloletnich przyjaciół rodziny LeeAnn Hard i Jean Silvers. „Dail Mail” poinformował, że do sądu już wpłynęły odpowiednie dokumenty, które mają pomóc w uzyskaniu kurateli. Ponadto w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie.

Po odejściu ukochanej żony Briana, Melindy, i po konsultacjach z Brianem, jego siedmiorgiem dzieci, Glorią Ramos i lekarzami potwierdzamy, że wieloletni przedstawiciele rodziny Wilsona, LeeAnn Hard i Jean Sievers będą współopiekunami Briana. Brianem oraz dziećmi mieszkającymi w domu zajmie się Gloria Ramos i wspaniała ekipa, która od wielu lat pomaga w opiece nad rodziną. Brian pozostanie w towarzystwie rodziny i przyjaciół i będzie kontynuował pracę nad projektami i uczestniczył w wybranych przez siebie aktywnościach - brzmiała treść oświadczenia.

Rodzina zaznaczyła, że ma na uwadze tylko dobro Briana i nie planuje wprowadzać ekstremalnych zmian. Poinformowano również, że muzyk będzie miał kontakt z bliskimi, a także będzie kontynuował pracę nad bieżącymi projektami. Rozprawa, na której ma zapaść decyzja odnośnie kurateli, zaplanowana jest na 26 kwietnia 2024 roku.

Źródło: Antyradio/Zloteprzeboje.pl/Terazmuzyka.pl/Daily Mail/Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!